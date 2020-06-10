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大地畫布好驚豔 藝術家作品躍上稻田超吸睛

中央社 / 花蓮縣10日電
花蓮富里鄉東里鐵馬驛站旁的稻田，近期呈現黑綠黃白幾何圖案，在陽光照耀下，十分吸睛，吸引許多民眾到此拍照打卡。圖／中央社
花蓮富里鄉東里鐵馬驛站旁的稻田，近期呈現黑綠黃白幾何圖案，在陽光照耀下，十分吸睛，吸引許多民眾到此拍照打卡。圖／中央社

花蓮富里鄉東里鐵馬驛站旁的稻田，近期呈現黑綠黃白幾何圖案，在陽光照耀下，十分吸睛；這是阿美族藝術家優席夫的作品，也是縱管處推動主題旅遊的創意之一。

花東縱谷國家風景區管理處推廣「2020脊梁山脈旅遊年」，邀請優席夫設計稻田彩繪圖案，並選在東里鐵馬驛站種植彩繪稻田，經過3個月的稻子成長期，終於長成明顯圖案，吸引許多民眾到此拍照打卡。

「大地畫布長出來了，在所有大型裝置藝術當中，這個應該是我目前最巨幅的創作。」優席夫今天特別到現場介紹創作理念，他說，作品名稱「來自山的禮物」，以3座不同形紋的山脈來呈現，分別代表山的眼睛、山的果實、山的寶藏以及太陽；山如同母親一樣，孕育山川、野生動植物，希望透過此作品呼籲大家記取祖先不向山中強取豪奪的精神，珍惜大自然。

縱管處長郭振陵表示，由於活動初期受到武漢肺炎疫情影響，因此未大力宣傳；花蓮有兩期稻作，這一期預計7月中旬收割，下一期10月收割時，將以秋收豐穀意象結合自行車道、及大地時裝秀活動。

縱管處表示，為完整呈現優席夫設計的圖案，在苗栗農改場協助下，找到取得技術轉移的台灣稻農公司，才能有4種顏色的彩稻；租用農友稻田並非方正而是不規則型，費了好大功夫才完成種植，面積1.44公頃的彩繪稻田，雖然有小部分受到稻害，但仍不減損大地畫布之美。

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