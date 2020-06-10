卡哇伊！台南民宿黑板彩繪 繽紛吃美食

台南舊市區民宿密集，各民宿都會準備不同旅遊導覽，讓遊客留下深刻的印象。位於中西區府前路一段巷弄內，太子開基昆沙宮旁雀府Cheif民宿老闆方鈺凱，邀請台南高商實用技能學程廣告技術科高三學生蔡阡軒，彩繪交誼廳牆面，將周遭小吃美食一一呈現，構圖繽紛且色彩飽和，讓來台南旅遊住宿的遊客滿足味蕾外也能大飽眼福。

南商老師莫嘉賓表示，進修部實用技能學程廣告技術科學生蔡阡軒，在繪畫課程上就展現亮眼技巧，曾嘗試過水泥漆的大型彩繪，素描、水彩與麥克筆的繪畫技巧練習，寫實、漫畫風格都難不倒軒。

這次受雀府Chief民宿委託，至店內進行大面積的黑板彩繪，蔡阡軒在圖面設計發想過程即與廣告技術科老師謝賢?? 討論圖面的構成，利用課餘時間用電腦繪圖完成完稿模擬圖。另考量民宿內牆面使用黑板漆，常見黑板畫使用一般粉筆色彩不夠飽和的問題，與老師嘗試使用粉彩與一般粉筆的組合，繪圖過程保持高專注，一筆一畫均需正確下筆，不可反覆塗改，以免留下擦抹的髒汙。

粉彩飽和的色彩表現與精彩的構圖設計，讓孔廟、林百貨、台灣文學館、藍晒圖文化園區等代表建築景點，以及牛肉湯、擔仔麵、老屋咖啡等美食躍然牆上，繽紛吸睛。