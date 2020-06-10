快訊

大立光配息79元史上最高 居台股之冠

七旬保全遭住戶欺壓罵奴才 當面吐水、拍桌嗆聲引眾怒

卡哇伊！台南民宿黑板彩繪 繽紛吃美食

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南高商學生蔡阡軒將美食、景點彩繪在民宿黑板上，讓遊客滿足味蕾也大飽眼福。圖／莫嘉賓提供
台南高商學生蔡阡軒將美食、景點彩繪在民宿黑板上，讓遊客滿足味蕾也大飽眼福。圖／莫嘉賓提供

台南舊市區民宿密集，各民宿都會準備不同旅遊導覽，讓遊客留下深刻的印象。位於中西區府前路一段巷弄內，太子開基昆沙宮旁雀府Cheif民宿老闆方鈺凱，邀請台南高商實用技能學程廣告技術科高三學生蔡阡軒，彩繪交誼廳牆面，將周遭小吃美食一一呈現，構圖繽紛且色彩飽和，讓來台南旅遊住宿的遊客滿足味蕾外也能大飽眼福。

南商老師莫嘉賓表示，進修部實用技能學程廣告技術科學生蔡阡軒，在繪畫課程上就展現亮眼技巧，曾嘗試過水泥漆的大型彩繪，素描、水彩與麥克筆的繪畫技巧練習，寫實、漫畫風格都難不倒軒。

這次受雀府Chief民宿委託，至店內進行大面積的黑板彩繪，蔡阡軒在圖面設計發想過程即與廣告技術科老師謝賢?? 討論圖面的構成，利用課餘時間用電腦繪圖完成完稿模擬圖。另考量民宿內牆面使用黑板漆，常見黑板畫使用一般粉筆色彩不夠飽和的問題，與老師嘗試使用粉彩與一般粉筆的組合，繪圖過程保持高專注，一筆一畫均需正確下筆，不可反覆塗改，以免留下擦抹的髒汙。

粉彩飽和的色彩表現與精彩的構圖設計，讓孔廟、林百貨、台灣文學館、藍晒圖文化園區等代表建築景點，以及牛肉湯、擔仔麵、老屋咖啡等美食躍然牆上，繽紛吸睛。

導師謝賢? 說，蔡阡軒原就讀日間的廣告設計科，因在繪畫技巧與設計學習的目標上已有明確動機，經家人支持，轉到夜間部實用技能學程廣告技術科繼續完成學業，白天在空間設計公司工作，累積平面設計作品外，也積極學習空間設計相關專業知識，這次民宿交誼廳的牆面彩繪，就是空間設計與彩繪技術結合的實作經驗之一。

台南高商學生蔡阡軒（中）將美食、景點彩繪在民宿黑板上，讓遊客滿足味蕾也大飽眼福。圖／莫嘉賓提供
台南高商學生蔡阡軒（中）將美食、景點彩繪在民宿黑板上，讓遊客滿足味蕾也大飽眼福。圖／莫嘉賓提供

民宿 廣告

延伸閱讀

中鋼、美食 選逾三個月

澎湖5家民宿業意圖詐領國旅秋冬補助款 緩起訴

全新瑞芳圖書館遇上老舊公寓不搭調 屋主同意彩繪

莫干山漫運動小鎮 民宿上千家

相關新聞

隱藏版世界美景！ 馬祖絕美「格子藍」 僅法國台灣可見

被CNN列為世界15大奇景的「藍眼淚」，每年吸引無數海內外遊客前往馬祖，但碰上馬祖西莒的「方塊海」，就會出現全世界僅馬祖...

叫我第一名／自然農法種南瓜 黃金城奪冠

新北深坑在地農夫黃金城原本在復興商工任職， 16年前因父母年邁，加上妻子也嚮往田園生活，辭去教職返鄉務農，除了父親教導的...

南投首創 原民烤豬認證開課

南投縣府今年首次開辦「原住民烤豬認證」課程，昨在埔里登場，現場烤大豬，培訓「烤豬職人」，希望讓正港原民烤大豬與原鄉烤豬、...

姓名有「龜」字 登龜山島免費 找到3人

龜山島開放觀光20周年慶，交通部東北角風管處宣布8月1日當天，只要姓名中有「龜」字民眾可免費登島，由於名字有龜很罕見，被...

綠島豆丁海馬郵筒洗澡去 休假10天

台東綠島「豆丁海馬郵筒」在海底長達2年時間，昨天拔出海面清洗，預計18日重新放入海底，清洗期間暫停投遞明信片服務。

台東熱氣球嘉年華／國外飛行員來台隔離天數 下周討論

「國際熱氣球嘉年華」邁入10周年，台東縣長饒慶鈴昨天為活動宣傳，宣布7月11日至8月30日，長達51天精采活動不變，包含...

塵封1年 大鵬灣青洲遊憩區解封

大鵬灣國際開發公司因不堪虧損，去年3月主動終止和政府的BOT契約，7月停止特區各項營運後，歷時年餘的仲裁上月出爐，觀光局...

雪霸3代同遊活動11日起受理報名 祖孫溪裡捉蝦樂趣多

雪霸國家公園今年「三代同遊國家公園」活動，將於6月11日開始受理網路報名，活動日期為7月24日、25日、8月7日、8日、...

農藥加鮮奶 彰化埤頭越光米大豐收

彰化是種稻大縣，但二林鎮越光米今年8成「空包彈」，須申請天然災害補助，相鄰的埤頭鄉同樣種越光米，卻大豐收；中區農業改良場...

怪手水上飄 埔里鯉魚潭清淤有一套

南投縣埔里鎮鯉魚潭風景區是知名景點，但水源自潭底湧泉，無其他活水注入，自淨能力不足，近日優養化嚴重；為淨化水質，近期展開...

變電箱彩繪 苗栗市容變美了

苗栗縣政府運用節電獎金連續2年辦理「變電箱節電彩繪徵圖競賽」，得獎作品繪製在竹南鎮環市路100座變電箱，連接去年頭份市中...

新北首個完全禁漁區 揭牌

新北市野柳水產動植物繁殖保育區昨天在野柳海王星碼頭揭牌，這是新北市第一個完全禁漁區，除了經申請同意後可有限採捕石花菜及麒...

熱門新聞

貓纜年虧7千萬累8億大錢坑 柯文哲嘆：上任沒賺過錢

基隆輕軌爭拚明年動工 基市府：這是玩真的

蔡英文基隆廟口吃美食 推全國多買多走多看多消費

台中人是否期待捷運通車？ 網友一面倒推一大便利性：超期待

台中香蕉新樂園餐廳 吳傳治女同學接手

協和電廠改建天然氣地方反彈 林右昌：不是台電說了算

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。