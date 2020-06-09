南投首創 原民烤豬認證開課

南投縣府今年首次開辦「原住民烤豬認證」課程，昨在埔里登場，現場烤大豬，培訓「烤豬職人」，希望讓正港原民烤大豬與原鄉烤豬、石板烤肉區隔，未來也成立烤豬合作社，完善原民烤豬產業鏈。

南投縣原民局指出，「烤大豬」是原鄉部落傳統美食，有其飲食文化獨特性與價值，為保護原民產業發展，決定開辦全台首創的「原鄉原住民烤豬認證」課程，分仁愛、信義2場次。養成班昨率先在埔里開課，「烤豬達人」松東隆講解烤豬文化、設備與步驟，架設火盆堆木起火，將80公斤重大豬綁上旋轉烤架實地示範，現場香氣四溢。

「選燃料、控火候、翻動烤熟！」松東隆表示，選用龍眼、荔枝或相思樹等硬質耐燒的木料，依烤況調整，可烤出外酥、多汁的大豬。除技巧，要通過認證還要重視食品安全、消費行銷，有學科、術科測驗，才能取得認證標章及證書。