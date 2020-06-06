因疫情無法賞桐花 竹縣設「童花」裝置展邀民眾拍美照

受到新冠肺炎疫情的波及，往年4、5月伴隨油桐花盛開登場的桐花祭活動也被迫取消，如今疫情已趨緩，新竹縣決定改以藝術創作和桐花的元素結合的方式，在竹東車站旁的文創藝術村設置「遊．童花」裝置展，讓民眾過了花期也能賞桐花，更能打卡拍美照。

縣府文化局表示，「遊．童花」裝置展，就是桐花祭的大改版，轉化桐花意象為裝置展的方式，其主題取的就是桐花的諧音，主視覺的設計以手繪風格結合五大桐花裝置物，富含「童趣」和「桐花」的意象。

展覽由藝術家蘇福隆帶領的水月藝術創作團隊操刀，「鼠童樂」是以竹編為主的創作品，以小老鼠為造型，可讓民眾進去一探究竟，增加互動感；「戲童雨」以既有的建築牆面做為創作平台，彩繪出雪白桐花由上而下的動態感。

「尋童心」利用轉角的紅磚牆及剪影和手工彩繪，呈現小朋友躲貓貓的場景；「織童夢」以街道家具的方式呈現，大型的線球和鉤花棒針，結合桐花客家花布；「純童真」則是借用園區現有的一扇倒三角的牆面，以雪白桐花的意象，轉化為冰淇淋彩繪創作，展現夏日消暑的感覺。這五項裝置藝術，目前正在佈展中，預計本月中旬可全數亮相。

文化局說，裝置展目前已先完成「五月雪的祝福」與「桐花打卡牆」前期展品，前者是以將近三米高的立竿圍成64格的矩陣作品，形成互相並列的間隔距離，提醒民眾在新冠疫情中保持適度的社交距離，竿頂的部分點綴祈福卡，當走入立竿成林的空間時，彷彿油桐花飄落的五月雪，為世上正在為疫情所苦的人們帶來祈福。