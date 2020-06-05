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百選美饌開跑 陳鴻：用味道認識高雄

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄報導
高雄市長韓國瑜（右四）、美食家陳鴻（左四）昨天出席觀光局「高雄100．百選美饌」評選及票選活動開跑，邀大家到高雄走走。記者王慧瑛／攝影
高雄市長韓國瑜（右四）、美食家陳鴻（左四）昨天出席觀光局「高雄100．百選美饌」評選及票選活動開跑，邀大家到高雄走走。記者王慧瑛／攝影

新冠疫情趨緩，6月起高雄市分三階段解禁公共場所，高雄市觀光局舉辦「高雄100．百選美饌」評選，將選出70家高雄老味、30家夜市美食，成為美食指南，讓更多人感受高雄在舌尖上的魅力。市長韓國瑜說，疫情、經濟是今年兩大挑戰，高市府及觀光產業已做足準備要迎接旅客上門。

韓國瑜表示，高雄超前部署各項觀光經濟復甦方案，除國民旅遊優惠振興方案獲好評，美食更是不可或缺的元素，「百選美饌」結合「一心三線」區域觀光品牌策略，評選過程兼顧知名度、料理專才、在地熟悉度三原則，透過專家評鑑嚴選100家美食商店，彙集成美食旅遊指南。

美食評鑑團包含陳鴻、吳恩文、香港「阿寶師」何京寶、飲食文學家焦桐、台灣餐飲產業工會理事長林登春等，評鑑團昨與韓國瑜同台宣布「高雄100．百選美饌」開跑，預計7月1日公布評選結果。

陳鴻說，他在鹽埕區遇見有95年歷史的老麵攤，滋味讓他難忘，用味道認識高雄，保證念念不忘，透過評選蒐集老味道，讓老店的真善美被看見。出身高雄的美食作家吳恩文說，高雄是溫暖熱情的城市，若加上美食的號召力，應能讓人想一來再來，美食是最美好的記憶，希望將有代表性的高雄美食推廣到全世界。

觀光局長邱俊龍說，景點、活動走向品牌化，希望高雄美食也能建立品牌，為高雄飲食文化加值，吸引國際觀光客。

「老味店家」初步由評審團選出170家，將依各區主題路線實地評選，選出有特色的70家老味店家。夜市美食則開放民眾票選，選出前30強，完成「百選美饌」拼圖。未來結合觀光旅宿飯店，提供獲選的高雄老味、夜市美食餐券，與遊客分享必嘗的高雄美食。

韓國瑜 選美 陳鴻

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