周末好去處／屏東車城龜山擁無敵海景 人文也精采

屏東海洋生物博物館附近有座海拔72公尺的龜山，在飽覽恆春縱谷和台灣海峽之美外，還有史前和軍事遺址等歷史教育的活教材，坡度緩和、老少咸宜，被墾丁旅遊業者視為適合家庭親子遊的私房秘境。

鄰近坐擁美麗月形海灣的後灣小漁村，歲月刻劃痕跡的老宅和造型前衛的民宿區，形成強烈對比，可到海岸體驗掃鹽ヽ取鹽滷的傳統生活方式，是半日慢活遊好去處。

鄰近海生館的龜山因山形像背負方印的烏龜而得名，恆春導遊「小杰」說，龜山處處有驚奇，有龜山史前文化遺址、牡丹社事件日軍營址、日治時期軍事坑道，是探索恆春半島歷史文化的美麗窗口，不到半小時就可登頂，可遠眺恆春縱谷及保力溪、四重溪河口地形，視野開闊，讓人心曠神怡。

龜山旁的車城後灣村人文和風景都精采，小漁村居民懷念古早味，仍保存老祖先的自製海鹽及取鹽滷生活方式，社區納入生態旅遊，帶遊客實地體驗石鹽和鹽滷豆腐製作過程，在海灣安排體驗人與大海親近的無動力水上活動；當地民宿業近年來蓬勃發展，設計風格互異、造型前衛的民宿錯落，發展成如都市重劃區般的民宿專區。

小杰說，海生館半日遊結束後，若不想去恆春半島傳統景點湊熱鬧，可安排龜山和後灣漁村半日遊，從省道台26線轉入車城濱海景觀公路，或從恆春轉入屏156道抵達，龜山登山口附近有停車場和洗手間，十分方便。