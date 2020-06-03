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愛玩橘／宜蘭太平山林鐵舊線 踏尋昔日風華

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭報導
太平山林鐵竹林站周邊有林鐵鐵道與小火車展示。圖／林務局羅東林區管理處提供
太平山林鐵竹林站周邊有林鐵鐵道與小火車展示。圖／林務局羅東林區管理處提供

宜蘭太平山森林鐵路停駛41年，沿線鐵道大多已拆除，但仍有10個車站部分留存或修建留下。沿著舊線走，有如穿越時光隧道，重溫昔日風華，也是尋幽訪勝的旅遊路線，從羅東市區的竹林站，到三星天送埤，品味林鐵文化外，還有田園風光、小吃美食，懷舊有味。

太平山森林鐵路全長36.95公里，舊路線從羅東市區、經市郊到三星市區、大同山區，起訖站的竹林車站，就在羅東林業文化園區裡，古味的車站，還有鐵道、火車、車廂、清洗台、儲木池、卸木平台，甚至當時的工人宿舍。

出了竹林車站，沿著縣道196線羅東鎮復興路而行，可抵達下一站歪仔歪站，地名特殊，相傳是因火車經過會發出「歪仔歪仔」聲響而得名，但車站已拆除多年。

大洲國小附近的大洲站，早期因與糖廠契作，大洲成為種植甘蔗最集中的地區，車站重建，沿線而行，有二萬五站，改名為萬富站，站體已不復存在，當地社區以公車站候車亭營造昔日車站意象。而曾熱鬧一時的三星車站，站體拆除後變身三星公園，現有鐵軌意象，還有座搖搖大木馬。

太平山林鐵天送埤站古色古香。 圖／聯合報系資料照片
太平山林鐵天送埤站古色古香。 圖／聯合報系資料照片

三星鄉天送埤車站，是林鐵沿線保留最好的一站，古色古香，曾是偶像劇取景拍片場。遊客可拍照打卡，還可搭乘復刻版林鐵小火車，相當有趣。

天送埤站過後，有清水、牛鬥、濁水站等，清水與牛鬥已無站體，濁水站改為樂水站，大同鄉所建置站牌、鐵軌等車站意象。起訖點的土場站，接近太平山國家森林遊樂區入口，有小火車等展示，是羅東林鐵歷史窗口。

探訪林鐵舊站，可由羅東往三星鄉大洲、三星市區、天送埤方向而行，全程開車約1小時，騎乘單車約3到4個小時，可順遊周邊景點、品嘗小吃，例如竹林站有知名林場肉羹等，天送埤有卜肉、三星蔥餅等，一盡玩興又有美味可飽足。

太平山林鐵埤站附近可以品嘗卜肉美食。記者羅建旺／攝影
太平山林鐵埤站附近可以品嘗卜肉美食。記者羅建旺／攝影

羅東 天送埤 太平山 森林鐵路

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