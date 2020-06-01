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搶攻疫後商機 南投七彩吊橋20日迎客 4千人搶嘗鮮

聯合報 / 記者賴香珊／南投報導
南投縣信義雙龍七彩景觀吊橋6月20日對外開放，已有4000人預約參觀。 圖／南投縣政府提供
南投縣信義雙龍七彩景觀吊橋6月20日對外開放，已有4000人預約參觀。 圖／南投縣政府提供

南投縣長林明溱昨在議會接受質詢表示，受矚目的信義鄉雙龍七彩吊橋確定20日開放，目前已有逾4000人預約，可望帶動觀光商機；另「中台灣好玩卡」預計7月發行。

縣議員張嘉哲、游灝、唐曉棻昨質詢縣府如何爭取旅客、提振觀光，觀光處長陳志賢表示，已研擬「1低3高」的低乘載分流、高品質、高價值和高安全性的防疫旅遊策略，希望吸引遊客。

南投縣信義雙龍七彩景觀吊橋6月20日開放。 圖／南投縣政府提供
南投縣信義雙龍七彩景觀吊橋6月20日開放。 圖／南投縣政府提供

陳志賢說，除規畫南投燈會、部落嘉年華、星空季、茶業博覽會等特色旅遊活動，也將透過智慧觀光旅遊票證概念，推動地方區域旅遊，並針對原鄉部落、生態等進行品牌行銷；此外「中台灣好玩卡」整合「食宿有夠行」，也將在7月前發布。

中台灣好玩卡今年與新竹、苗栗共同推動，整合3縣市景點、商圈，提供交通或消費等優惠，將以實體卡或電子憑證販售發行南投限定及中台灣好玩卡2款，南投款票卡消費券限定使用縣內妖怪村、日月潭、中興新村3大商圈。

林明溱也說，為鼓勵民眾多來南投旅遊，規畫發行相關旅遊或消費票券，配合景點、店家或消費優惠等資訊都會放上縣府觀光旅遊網頁，後續也進行宣傳行銷。開放吊橋也可望為南投縣帶來人潮，同步帶動觀光及農特產品銷售。

吊橋 林明溱

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