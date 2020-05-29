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福隆沙雕季今登場 陳時中「坐鎮」

聯合報 / 記者游明煌／基隆報導
沙雕展入口處有目前最夯的衛福部長陳時中戴著口罩坐鎮。圖／福隆福容飯店提供
沙雕展入口處有目前最夯的衛福部長陳時中戴著口罩坐鎮。圖／福隆福容飯店提供

福隆沙雕藝術季今天上午8時在福隆海水浴場登場，受疫情影響，今年沒有外國沙雕師，改以台灣沙雕團隊為主，13位沙雕師打造32座沙雕作品，主題是「巨人的夢遊世界」，入口處有目前最夯的陳時中戴著口罩坐鎮沙雕展。主作品是長達55公尺橫躺沙灘的巨人沙雕，最佳視角是從彩虹橋由上往下俯視沙雕展區，把沙雕一眼看盡。

因為新冠肺炎衝擊，主辦單位特別推出防疫國家隊沙雕應景，戴口罩的指揮官陳時中沙雕像也成焦點，主辦單位加大展區範圍及沙雕作品尺寸，拉開參觀動線。

3位沙雕師打造32座沙雕作品，主題是「巨人的夢遊世界」。圖／福隆福容飯店提供
3位沙雕師打造32座沙雕作品，主題是「巨人的夢遊世界」。圖／福隆福容飯店提供

巨人沙雕作品的故事，是一名巨人在海洋旅行過程中，意外漂流到福隆沙灘，結果被沙灘小人國武士抓住，神情彷彿在等人救援。展區盡頭8公尺的黃金金字塔沙雕，塔頂尖端暗藏彩蛋，等待民眾去發掘。

福隆沙雕藝術季展期到9月30日，入場門票100元。今天中午12時前，主辦單位更開放前1000名遊客免費入場，另外活動期間還有打卡抽萬元住宿券等活動，福容大飯店也獲新北市政府「我OK你FUN心」安心旅遊標章，配合沙雕季活動，在園區大草皮設置絕美打卡點。

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