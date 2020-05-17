串聯祕境 基隆闢「1日雙塔」步道

基隆市政府發包整修基隆燈塔到球仔山燈塔步道，開發「1日雙塔」新路線。基隆市長林右昌率隊勘查後說，步道沿途除可欣賞山海美景，還有暗砲台、白米甕尖、火號山頂等私房祕境，未開闢前已有國內山友及國外觀光客尋訪，相信完工後對基隆觀光大有助益。

1日雙塔步道是「大基隆歷史場景再現整合計畫」的一環，第一期工程經費1700萬元，由都市發展處發包整修白米甕、球仔山、仙洞巖、佛手洞步道及周邊環境，串聯基隆燈塔與球仔山燈塔。

都發處長徐燕興說，2座燈塔原各有步道，早年2座燈塔有步道相通，今有幾處因泥濘或地形限制成為斷點，1日雙塔工程就是重新規畫路線施工串聯，完工後單程約2小時。

林右昌今在臉書表示，日前與副市長林永發及相關局處人員，花了近3小時徒步勘查施工中的路線。北端從光華路入口進入先經過白色基隆燈塔，向上走會看到少為人知的暗砲台、觀測站，在那兒可遠眺基隆港、市美景。

沿著步道再往上，白米甕尖是山友私房祕境，可望基隆嶼，欣賞無敵海景，後段經過「築港出張所官舍（高遠新村）」及高遠橋，沿蜿蜒山路走向球仔山燈塔，附近有抱石九爪樹、竹林區等潛力景點，登上火號山頂更有360度好視野。