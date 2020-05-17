大家來認識台南南山公墓 竟然有這麼多文化特色

台南市府城水文促進會今天舉辦「南山公墓博物館」講座活動，會中公布南山公墓歷史名人塚電子地圖，並從多個面相介紹南山公墓為何是台南市一座重要的博物館。

電子地圖的網址是https://reurl.cc/pDklza，開放給所有人免費使用，讓大家可以更了解南山公墓。促進會會長吳昭明表示，明天就是世界博物館日，南山公墓完整保留台灣歷史發展近400年的所有人文歷史，是墓葬文化的博物館，是風水地理的博物館，是民俗藝術表現的博物館，也是台南台地最佳地形博物館，在在證明南山必須全區保留，大家如有同感，歡迎一起守護南山公墓。

促進會今天在城隍里活動中心舉辦講座，會中張家豪講述「南山公墓瓷磚彩藝」，指出南山公墓蘊藏豐富的藝術彩繪作品，包括彩繪花磚、書法、石雕、泥塑等作品，台南知名的「天山畫室」的彩繪磁磚，留存許多作品在南山；薪傳獎大師施弘毅的石雕，也有好多座精彩的作品，早期多以唐山石、觀音石、澎湖石為素材，目前這些石材再難尋找，石雕已經趨近絕傳；更精彩的是書法，蘇子傑、楊乃湖的作品，以及張家豪本家的作品都非常豐富的留在南山。

唐明俊講述「南山公墓的古墓」，指出台灣歷史多長，南山公墓的歷史就有多深；墓區裡明朝、清朝、日治時期的古墓比比皆是，而且各有特色，明碑的石材狹長，埋藏於地下的部份，俗稱「墓腳」，比清碑長，約佔全長三分之一以上，甚難於挖掘，有時墓背被毀，墓碑却仍然屹立於田野中，明碑碑頭平齊，有些碑頭頂端左右兩角有切角的風格。清代的古墓形制上大概跟明代沒什麼改變，比較大的差異是石材比較好，碑頭上出現圓弧形，墓塚的整體性更加完整。

日治時期大致上有四種風格樣式，典型的漢式墓塚、典型的日式墓塚、漢、日混合式樣、創新歐化式樣的墓塚形式；典型的是三疊石，墓桌上花立、水缽、香插齊全。民國時期的墓葬文化就更加的多元、活潑、無拘無束了；多數還是漢式墓塚式樣。但是南山公墓裏頭會出現很多加入現代元素的墓塚，美不勝收。

吳明憲主講「南山風水和文化景觀的內涵」，提到台南府城是台灣最佳城市風水之一，有多重山水層層環護而成，台灣府志記載，德慶溪、福安坑溪為城內左右分水，柴頭港、竹溪為城外第一重分水。而南山公墓龍脈順竹溪而環護在府城左側，府志稱為「府城之下砂」意即保護府城的左青龍，在這裡安葬著台南人的祖先，同樣默默地守護者城內的子孫。

走進南山公墓，有兩種墓相當有特色，一種是「一墓多碑」，有三座碑，有五座碑，有並列於前或鑲嵌與後，也有立在兩側，更有舖在墓底的。另一種是「歷代祖先墓」，在市府迫遷的B區，10公頃的範圍中找到130餘座歷代祖先墓。據此推估，南山公墓一百公頃中至少有1000座歷代祖先墓。

從1898年日治地形圖中所註記的墓地，台南台地上，府城城外分布很多墓地，從日治時期拆除城牆，闢軍營、建學校，都市計劃往城外擴張，開始遷墳清塚，直到晚近只剩南山公墓一處大型墓葬區。這些歷來被遷移的先人最終安居南山，合葬成「歷代祖先墓」。

這個現象就解釋了為何清朝初年，康熙、雍正、乾隆古墓之稀有，因為都成為「歷代祖先」了。更且從剛剛所舉例子，開基於府城，開枝散葉於台灣各地，甚至移居海外者，比比皆是。由此可見這1000座歷代祖先不僅是台南人的歷代祖先，更是台灣人的歷代祖先。