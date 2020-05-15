周末逍遙遊／仙跡岩生態景觀讚 登高休閒吸靈氣

台北市的「仙跡岩」，是都市水泥叢林裡少見的仙境，相傳山頂裸岩上的腳印，是仙人呂洞賓降伏妖精留下的足跡。仙跡岩多達14處登山口，山內支線盤根錯節，山頂正下方還有座仙跡巖廟，整座山頭「靈氣」頗耐人尋味，民眾登頂後，還能眺望台北盆地美景。

仙跡岩坐落於北市文山區，離景美捷運站步行僅需10分鐘。從山下爬至山頂大約30分鐘，海拔141公尺，沿途有花崗岩步道可走，也有原始山林路徑供山友選擇，相當適合全家人休閒踏青。

一般遊客多以景興路243巷的仙跡岩牌樓為主要入口，沿石階行走，可直抵仙跡岩及仙巖廟。 記者趙宥寧／攝影

一般遊客多以景興路243巷的仙跡岩牌樓為主要入口，沿石階行走，可直抵仙跡岩及仙巖廟，沿途也能發現昔日舊步道遺跡，新路線則裝設了木造棧道與欄杆，很有典雅氣息。每隔一段路就設有涼亭、觀景台，對長者來說相當友善。登頂後，往北看可看見蟾蜍山，也能看見台北101，風景壯麗。

此外，仙跡岩自然生態豐富，光蝴蝶就多達2、30種，春天後可見扁鍬形蟲、象鼻蟲、星天牛等昆蟲，斯文豪氏攀蜥及赤腹松鼠也是步道常客；常見鳥類如五色鳥、綠繡眼、白頭翁、畫眉、山紅頭、紅嘴黑鵯等，偶爾也可見大冠鷲與鳳頭蒼鷹，不少民眾背著相機上山，捕捉鳥類飛躍時的珍貴畫面。

每年4、5月是油桐花綻放季節，民眾也可前往仙跡岩賞花，無論是枝頭上粉白的鮮花，或步道上被落花占滿的「五月雪」，景色相當宜人。另在仙跡岩常見的還有白匏子、野桐、血桐、構樹、千年桐，及蕨類植物、榕類熱帶植物、藤本植物等，種類眾多，生態景觀非常豐富。

近年來仙跡岩內沿峭壁生長的L型大樹，恰好可以跟101同框，成為超夯打卡熱點，一堆人搶著爬上樹枝拍照，甚至有人玩命「吊掛」，若不慎踩空，恐有墜崖風險，儘管現場擺放警語，仍有不少遊客視而不見，照拍無誤。