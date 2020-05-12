政府、市場、服務「三不靈」！地方創生如何打通偏鄉交通？ ｜移動翻轉偏鄉（上）

這一波疫情打亂了大家的生活、工作與學習，筆者在學校的一些研究計畫和服務專案也被迫暫停。

其中最為遺憾的，是一項關於偏鄉出行的倡議——3月30日和《聯合報》願景工程共同舉辦的「移動轉翻偏鄉」工作坊，被迫延期了。

這個籌備了近半年的工作坊，原來預計邀請交通部、衛服部、教育部與國發會等中央部會的政策制定者，和4個地方政府的跨局處承辦同仁，採用世界咖啡館的開放對話，藉由中央跨部會對話與地方政府跨局處的組隊，探討為何不同的中央部會推動偏鄉交通補助方案經常資源重疊、相互矛盾；面對偏鄉老化淍零的到來，地方政府應如何如何打通跨局處的任督二脈來帶動地方生機。

即然沒有辦法舉辦實體工作坊，筆者就改用《未來城市》這個公民平台，用上、下二篇文章，來和關心偏鄉的讀者分享這場工作坊原來準備分享的報告。

偏鄉（人口）消失中

面對未來，台灣最大的危機之一是人口消失，對於沒有就業機會的農村地區衝擊最為嚴峻。

未來20年，農村偏鄉將落入少子化、人口外流、地方產業消失的惡性循環，甚至面臨滅村危機。

如同國發會所做的研究報告，預估全台368個鄉鎮區中，將有超過1/3、共134個鄉鎮區必須優先搶救。例如：台南左鎮區、新北平溪區、高雄田寮區、高雄甲仙區等區的人口數，2050年將比現在再減少50％。讓大家不免會擔憂：「我的故鄉會消失嗎？」

為解決地方與人口消失的危機，行政院定調2019年為「地方創生元年」，推出地方創生政策，力求人口回流、均衡地方發展；希望由地方鄉鎮公所發動、地方政府協助，整合地方各種利害關係人的意見，凝聚民間與政府共識，訂出完整的地方發展規劃。

同時邀請民間界者挹注資源，由地方鄉鎮公所提案到行政院地方創生會報平台，國發會再進行相關政府部會的資源媒合，配合法規的修改、資金的投注、或資源的提供，輔導發掘出偏鄉特色的DNA，找回地方生機，恢復地方產業、引導人口回流。

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地理位置是偏鄉的宿命

其實，偏鄉之所以偏，和它的地理條件有關。由於偏鄉地理位置的偏，造成地方缺乏經濟活動；因為缺乏經濟活動，導致地方沒有就業機會；因為沒有就業機會，地方年青人必須外漂工作，而將老人兒童留在家鄉；因為只剩老人和小孩，導致地方更沒有生機。

如同國發會陳美伶主委所言：「地方創生的核心是人，要把人留住、hold住、不要再往外跑了，外面的人也可以進來。」

但是問題來了——如何把人留住，讓外面人也可以進來呢？

追根究底來看偏鄉的困境，在發展地方創生產業之前，更重要的是先打通「交通」的移動障礙。解決移動問題，才能打通偏鄉的任督二脈。

但要如何解決偏鄉交通困境呢？

從學理的角度，偏鄉交通因為「三大失靈」，而無法人暢其行、貨暢其流。分別是：市場失靈、政府失靈與服務失靈。

以下先說明此三大失靈的定義，再分別說明如今偏鄉的真實困境。

1. 市場失靈：

指由民間所主導的私人企業，無法有效率地分配商品和勞務的情況。在偏鄉情境中，代表藉由民間組織的巿場力量，無法滿足民眾出行的公共利益；也就是說，巿場力量無法引導偏鄉有交通服務業者的出現。造成市場失靈的主因為交通係為公共財，具有高度外部性，難以形成市場機制。

2. 政府失靈：

係指政府為解決市場失靈，採取各項政策工具與行動以補救；卻又因政府提供公共服務有「能力不足」及「無效率」的現象，無法達成預定目標，造成政府推動的政策無法發揮效果。

3. 服務失靈：

又稱志願失靈。意指個人或集體自願的非政府組織，在其志願活動運作過程中出現種種問題，使志願活動無法正常進行。主要表現在志願團體一方面不斷展開行動試圖幫助弱勢群體，社會各界亦給予一定關注與支持；但另一方面受助群體仍不能有效得到幫助，或者某一些群體得到過剩的幫助、另一些卻得不到幫助。

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政府失靈：跨部會資源難以整合，政府因不瞭解需求而失靈

從中央部會分工來看偏鄉的交通主管單位，主要責任係落在交通部身上。但移動服務業務同時也和衛福部和教育部有關，因為「就醫」與「就學」是國家必需提供人民的基本權利，均涉及交通接送的安排。

以交通部來說，公路總局每年花費大量預算在補貼偏鄉公車、幸福巴士與幸福小黃等不同載具的營運，但因為不瞭解偏鄉人民出行的需求樣貌，政府過度以供給面來提供資源，出現了花費大筆交通補貼，卻「有出車，沒載客」的空繞困境。

加上公車缺乏到府接送的「第一哩路」與「最後一哩路」的路線彈性，讓偏鄉民眾只能另外找方法。這是導致政府失靈的主因之一。

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另一方面，以就醫需求來看衛福部的交通補貼政策。

衛福部從長照1.0到如今的2.0，均提供符合長照資格者的就醫與復健接送服務。

衛福部是採用「專車專用」的補貼政策，補貼偏鄉（原鄉）的長照機構、文化健康站或協會購買車輛，並補貼駕駛資薪和營運成本，但只有符合長照身份資格的個案才能上車載送。

這個的特定身份的服務限制，造成不符合資格民眾「看得到，吃不到」的抱怨。在交通供給已經嚴重不足的偏鄉，造成資源無法充份被有效利用的配置浪費，這是政府失靈之二。

第三方面，來看看偏鄉兒童「就學」的交通補貼。

教育部針對偏遠學校兒童也提撥交通補貼預算。教育部採用的方式和衛福部略有不同，係匡列一筆年度預算給學校自行找委外車行服務，或自行採購車輛、自聘司機執行服務。

但對學校教師而言，大家對交通都是門外漢；即使買了車，光靠微薄補助款，後續也沒錢維運管理。更何況車子的保養維修與司機聘雇都是一筆大錢，學校自然不敢冒然投入。這是政府失靈之三。

市場與服務失靈：載客總量不足，組織與個人雙雙失靈

偏鄉交通屬於公共運輸政策的一環，公共運輸有外部性，難以用市場機制形成穩定的供給與足量的需求。

因為偏鄉地廣人稀的地理劣勢，難有足夠規模的載送流量，企業缺乏誘因投入車輛與聘用司機從事交通服務。政府只能用保障補貼方式邀請業者進入偏鄉從事公共目的載送服務，即便明知「載一趟、賠一趟」，但在「交通平權」的人權考量下，政府不得不提供。

再加上巴士路線有定點、定時等固定路線的管理考核，難以配合民眾的真實搭乘需求，此為偏鄉交通產業失靈的原因。

其次，雖然公車沒有規模經濟得以支撐在地的交通接送，但不代表在地沒有交通業者服務。只是他們不是以企業化方式經營的交通公司，而是由當地民眾志願化身為司機，以非正式形式來滿足在地居民的接送需求。

這樣開著自己私家車來接送地方居民的司機，又被稱為「白牌車」（更精準的名詞應該是「白牌車鄰居」)。他們以個人身份，來支持地方民眾的生活需求與外來觀光客的接送服務。

這些來自當地人服務當地人的白牌車司機，除了擔任外來觀光客的地方導覽與接送角色，也擔負載送社區民眾下山就醫與日常生活用品的採買任務。

他們化身成為獨居長輩的子女，代盡孝道，到府接送長者，邀約大家一起共乘下山到醫院看病；有時還協助其他人下山拿處方藥、買菜、送貨、代買禮品、接人上山，或是順風車將鄰居的蔬果送下山。

因為司機與乘客彼此熟識，叫車方便又彈性，居民也樂於多付點運費請其協助。只是此種社區接送的鄰里互助行為，因為缺乏法規保障，也沒有保險機制，萬一造成車禍意外或消費糾紛，乘客將投訴無門。此為偏鄉交通志願失靈的主因。

在面對政府失靈、市場失靈與服務失靈的「三不靈」困境下，接下來的偏鄉移動解方是什麼呢？下一篇文章將有深入的分析。

「全文轉載自未來城市(政府、市場、服務「三不靈」！地方創生如何打通偏鄉交通？ ｜移動翻轉偏鄉（上）) ，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。