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來陶博館彷彿搭乘時光機 19世紀瓷器展曾登萬國博覽會

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
「京薩摩金描木瓜寶相花瓢形花生」是1867年明治天皇登基獻禮，瓢形帶有息災、櫻苞有納福的寓意。圖／鶯歌陶瓷博物館提供
「京薩摩金描木瓜寶相花瓢形花生」是1867年明治天皇登基獻禮，瓢形帶有息災、櫻苞有納福的寓意。圖／鶯歌陶瓷博物館提供

「亞熱帶花園─彩繪陶瓷展」即日起在新北市立鶯歌陶瓷博物館展出400多組件彩瓷作品，包括彩繪陶瓷起源、19-20世紀彩繪精品、1970年代鶯歌彩瓷產業發展，及現代藝術家運用各種彩繪技法的創作，看一遍彷彿搭上時光機。其中巴黎彩繪工房的「花卉大瓶」曾在1878年巴黎萬國博覽會參展，首次在台公開亮相。

在古彩瓷展區中，由私人藏家提供43組件，產自19、20世紀歐洲皇室御用瓷窯珍品，精緻而華麗，巴黎彩繪工房的「花卉大瓶」，帶有強烈的賽弗爾瓷窯風格，曾在1878年巴黎萬國博覽會參展，畫風寫實，釉色柔美，羽色鮮豔的蝴蝶穿插在花叢之中，顯得格外的生動，是該展中推薦必看的展品之一。

從法國皇家賽弗爾瓷窯的「藍底白釉瓶」，散發低調的奢華，拿破崙時期的「帝王藍」底色、白釉的花朵搭配鍍金的枝葉作裝飾，瓶身兩側生動的人面雕飾，令人為之驚豔。

英格蘭明頓瓷窯的「泥漿畫對瓶」上的白色小天使圖樣，是以幾乎失傳的「泥漿堆疊法」製成，一支花瓶上小天使們正在建造遊戲屋，另一支花瓶的小天使正在玩耍，導致工程塌毀，姿態生動活潑，令人會心一笑。

另外36組件由高野美術典藏、繪功極為細緻的日本彩繪代表性文物。其中「京薩摩金描木瓜寶相花瓢形花生」是1867年明治天皇登基獻禮，瓢形帶有息災、櫻苞有納福的寓意。也自國立歷史博物館借展18件從中國新石器時代至漢、唐、宋金、元、明、清等的經典彩繪陶瓷。

配合新北市防疫政策，陶博館在5月4日重新開放展館後，採實名制參觀。民眾入館時戴口罩，於入口處量額溫，備有酒精消毒，量溫度超過37.5度者不開放進館，建議參觀民眾於室內保持1.5公尺、室外1公尺的防疫社交距離。該展展出至9月20日止。

「亞熱帶花園─彩繪陶瓷展」即日起在新北市立鶯歌陶瓷博物館展出400多組件彩瓷作品。圖／鶯歌陶瓷博物館提供
「亞熱帶花園─彩繪陶瓷展」即日起在新北市立鶯歌陶瓷博物館展出400多組件彩瓷作品。圖／鶯歌陶瓷博物館提供
巴黎彩繪工房的「花卉大瓶」。圖／鶯歌陶瓷博物館提供
巴黎彩繪工房的「花卉大瓶」。圖／鶯歌陶瓷博物館提供
英格蘭明頓瓷窯的「泥漿畫對瓶」。圖／鶯歌陶瓷博物館提供
英格蘭明頓瓷窯的「泥漿畫對瓶」。圖／鶯歌陶瓷博物館提供
法國皇家賽弗爾瓷窯的「藍底白釉瓶」。圖／鶯歌陶瓷博物館提供
法國皇家賽弗爾瓷窯的「藍底白釉瓶」。圖／鶯歌陶瓷博物館提供

巴黎 博物館

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