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台東縣尚武國小 改頭換面色彩驚艷！

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平／台東即時報導
中走廊還設計框架，擺放學生作品及書籍，讓學生可以邊閱讀、邊享受色彩所帶來的幸福感。記者尤聰光／攝影
中走廊還設計框架，擺放學生作品及書籍，讓學生可以邊閱讀、邊享受色彩所帶來的幸福感。記者尤聰光／攝影

台東縣大武鄉有個知名打卡景點「彩虹村」，但近日臉書流傳同鄉內一所學校相呼應，甚至比彩虹村更亮眼。這所學校就是距彩虹村不遠處的尚武國小。校園七彩顏色處處令人驚艷，不少學生家長看到都希望進來學校拍照打卡，感受彩色風情。

校長王嵩逸表示，校園建築體外觀因有近30年歷史，且磁磚老舊剝落，今年1月寒假期間進行翻修工程，所剩經費買來油漆粉刷，老師們討論後，選用法郎瓷和馬卡龍色系，共21組色系粉刷整個校園，歷經3個月的時間，上個星期終於完成驗收。

從遠處看學校，就會被鮮豔色彩給吸引住，走進校園裡從柱子、牆面到天花板，處處都是色彩，牆面還有設計馬賽克形式的排灣族琉璃珠，另教室整排面向東邊，每當太陽光直射，色彩就會反射在走廊上，產生光影漸層，如同彩虹的效果，很吸睛。

此外，樓梯牆面也彩繪當地排灣族圖騰元素，中走廊還設計框架，擺放學生作品及書籍，讓學生可以邊閱讀、邊享受色彩所帶來的幸福感。王嵩逸說，其實，色彩元素，也結合了108年課綱理念，希望讓學生學到豐富多元的課程，由環境改造孩子學習的氣氛。

由於校園重新著上色，讓整個學校都亮起來，不少學生家長大為驚豔，希望進到校園拍照。「真的好美！」劉姓學生家長說，她自己也是校友，從來沒看過學校這麼漂亮過，彩色上去後，很夢幻，很像在卡通世界裡，每天接送小孩，心情都很舒服。

不過，由於目前仍是疫情管制期間，暫時不開校園，因此，放尚武國小表示，民眾如要拍照，可在校園外牆外拍照，或是等疫情解除了，恢復正常作息時，再來感受。

教室整排面向東邊，每當太陽光直射，色彩就會反射在走廊上，產生光影漸層，如同彩虹的效果。記者尤聰光／攝影
教室整排面向東邊，每當太陽光直射，色彩就會反射在走廊上，產生光影漸層，如同彩虹的效果。記者尤聰光／攝影
校園裡從柱子、牆面到天花板，處處都是色彩。記者尤聰光／攝影
校園裡從柱子、牆面到天花板，處處都是色彩。記者尤聰光／攝影
台東縣尚武國小外觀重新彩繪，處處令人驚艷。記者尤聰光／攝影
台東縣尚武國小外觀重新彩繪，處處令人驚艷。記者尤聰光／攝影

疫情 排灣族

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