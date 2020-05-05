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影／佛手、鶴首等南瓜亮相 中社花市母親節賞花半價

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
中社花市的金針花海。記者游振昇／攝影
中社花市的金針花海。記者游振昇／攝影

台中的中社觀光花市種植20多種觀賞用南瓜，造型和顏色奇特，母親節5月9日和10日，這二天到中社花市賞花，一律半票優惠，再加送向日葵。

位於台中市后里區三豐路的中社觀光花市一年一度的南瓜節展開，今年擴大種植有16條南瓜隧道，700坪的瓜棚下分別展出20種品種，有龍鳳瓢丶疙瘩丶佛手丶福瓜丶鶴首等，3000多株各式奇異南瓜，造型和顏色奇特，有像紅燈籠的東昇南瓜，外型像鶴首的鶴首瓜。

各式觀賞南瓜，目前正結實纍纍，南瓜隧道下，有白、黃、綠和西瓜條紋色，造型像太陽、水母、燈泡、苦瓜或飛碟，還有金黃色的玉女等造型奇特的南瓜垂在棚架下。

8公頃花海同時盛開百合花丶金針花丶向日葵丶蜀葵和紫色鼠尾草等，5顏6色花海，母親節賞花一律半票優惠外，還有好禮三選一，向日葵自採一朵，或向日葵盆栽苗一盆，或向日葵種子一包。

中社花市的各式南瓜已結果，東昇南瓜外型像燈籠。記者游振昇／攝影
中社花市的各式南瓜已結果，東昇南瓜外型像燈籠。記者游振昇／攝影
中社花市的各式南瓜已結果，東昇南瓜外型像燈籠。記者游振昇／攝影
中社花市的各式南瓜已結果，東昇南瓜外型像燈籠。記者游振昇／攝影
中社花市推出母親節特價活動，9日和10日賞花都半價。記者游振昇／攝影
中社花市推出母親節特價活動，9日和10日賞花都半價。記者游振昇／攝影

母親節 賞花

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