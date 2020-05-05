影／佛手、鶴首等南瓜亮相 中社花市母親節賞花半價

台中的中社觀光花市種植20多種觀賞用南瓜，造型和顏色奇特，母親節5月9日和10日，這二天到中社花市賞花，一律半票優惠，再加送向日葵。

位於台中市后里區三豐路的中社觀光花市一年一度的南瓜節展開，今年擴大種植有16條南瓜隧道，700坪的瓜棚下分別展出20種品種，有龍鳳瓢丶疙瘩丶佛手丶福瓜丶鶴首等，3000多株各式奇異南瓜，造型和顏色奇特，有像紅燈籠的東昇南瓜，外型像鶴首的鶴首瓜。

各式觀賞南瓜，目前正結實纍纍，南瓜隧道下，有白、黃、綠和西瓜條紋色，造型像太陽、水母、燈泡、苦瓜或飛碟，還有金黃色的玉女等造型奇特的南瓜垂在棚架下。