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影／佛手、鶴首等南瓜亮相 中社花市母親節賞花半價
台中的中社觀光花市種植20多種觀賞用南瓜，造型和顏色奇特，母親節5月9日和10日，這二天到中社花市賞花，一律半票優惠，再加送向日葵。
位於台中市后里區三豐路的中社觀光花市一年一度的南瓜節展開，今年擴大種植有16條南瓜隧道，700坪的瓜棚下分別展出20種品種，有龍鳳瓢丶疙瘩丶佛手丶福瓜丶鶴首等，3000多株各式奇異南瓜，造型和顏色奇特，有像紅燈籠的東昇南瓜，外型像鶴首的鶴首瓜。
各式觀賞南瓜，目前正結實纍纍，南瓜隧道下，有白、黃、綠和西瓜條紋色，造型像太陽、水母、燈泡、苦瓜或飛碟，還有金黃色的玉女等造型奇特的南瓜垂在棚架下。
8公頃花海同時盛開百合花丶金針花丶向日葵丶蜀葵和紫色鼠尾草等，5顏6色花海，母親節賞花一律半票優惠外，還有好禮三選一，向日葵自採一朵，或向日葵盆栽苗一盆，或向日葵種子一包。
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