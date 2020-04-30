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鼻頭角聽濤營區軍營 5月粉吸睛

聯合晚報 / 記者游明煌／基隆報導
鼻頭角聽濤營區勞動節正式開放，軍方「粉」色迷彩誘人。圖／東北角管理處提供
鼻頭角聽濤營區勞動節正式開放，軍方「粉」色迷彩誘人。圖／東北角管理處提供

鼻頭角聽濤營區過去是海軍陸戰隊衛守基地，撤哨後營區閒置近20年，交通部觀光局重新打扮，保存既有軍事風格，視覺色彩以黑、綠、棕、土等顏色外，還加入了「粉」色迷彩，5月1日勞動節正式開放。

聽濤營區是東北角管理處將原本建築物撥用後重新打扮，「粉」色代表柔和又堅強的力量，並具有熱情、浪漫與愛的象徵。自去年11月每逢周一、三限時開放試營運以來，吸引大批遊客前往朝聖。

在營區經營餐飲的業者表示，希望將鼻頭角聽濤營區打造為一個能夠停下來慢生活，看海聽海的休憩據點；商品方面，呼應營區迷彩建築物及彩虹階梯，以「彩虹」繽紛多樣飲品為特色；東北角管理處要求業者加強相關防疫作為，包括座位間距加寬、備妥酒精、員工配戴口罩及手套等，共同為防疫努力。

聽濤營區就位在鼻頭角步道稜谷線上，東北角管理處陳美秀處長表示，從鼻頭國小旁的步道入口起算，步行30分鐘左右即可到達，沿途可慢慢欣賞壯闊的山海灣岬、奇幻的海蝕地形、繁花似錦的海濱植物等等，算是一條老少咸宜的步道，還可欣賞壯麗山海美景。

鼻頭角聽濤營區勞動節正式開放，軍方「粉」色迷彩誘人。圖／東北角管理處提供
鼻頭角聽濤營區勞動節正式開放，軍方「粉」色迷彩誘人。圖／東北角管理處提供

鼻頭角聽濤營區勞動節正式開放，軍方「粉」色迷彩誘人。圖／東北角管理處提供
鼻頭角聽濤營區勞動節正式開放，軍方「粉」色迷彩誘人。圖／東北角管理處提供

鼻頭角聽濤營區勞動節正式開放，軍方「粉」色迷彩誘人。圖／東北角管理處提供
鼻頭角聽濤營區勞動節正式開放，軍方「粉」色迷彩誘人。圖／東北角管理處提供

建築 口罩 鼻頭角步道

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