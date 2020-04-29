復興台灣藍染技藝 工藝中心開師資培訓班盼扎根校園

藍染曾是台灣重要產業，但隨化學染劑問世而沒落，台灣工藝研究發展中心為培育藍染工藝人才，且讓工藝美感在校園紮根，5月將開辦「校園工藝種子教師研習營－藍染班」，深化教師們工藝技能及藝術美感，更助工藝生活美學深入校園。

台灣工藝研究發展中心指出，藍染與一般植物染不同，因是常溫性染色，所以可以表現的技法多元，藍染原料則從木藍、山藍、菘藍、紅花及白花蓼藍等藍草植物葉片萃取出藍靛，透過紮染、型糊染等技法讓布料就能呈現各式深淺花紋。

只不過，藍染在化學染劑出現後沒落，工藝中心主任許耿修說，台灣有全世界最好的藍染保存技法，什麼洗衣粉都洗不褪色，不少國外工藝家專程來台學習，考量台灣藍染技藝應傳承，中心因此設有藍染工坊，並開辦相關DIY體驗課程。

但許也提到，工藝中心是我國工藝人才培育最重要的基地，學校則是推動工藝體驗教育的重要平台，因此盼透過校園文化體驗教育，讓動手做工藝成校園學習領域進行式，使工藝種子在校園萌芽扎根成長，所以辦理工藝師資培育活動。

工藝中心表示，今年針對藍染工藝開辦「校園工藝種子教師研習營－藍染班」，預計在5月下旬開課，國中小或高中職教師都可5月5日中午前至「全國教師在職進修資訊網」線上報名（課程代碼：2839348），結訓後成為校園工藝種子教師。