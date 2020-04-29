快訊

火燒銀行對抗軍隊！瘟疫封城擋不住的黎巴嫩「饑餓革命」

「不可能的2件事發生」 急診醫：無本土確診因台灣真的強

復興台灣藍染技藝 工藝中心開師資培訓班盼扎根校園

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
藍染工藝因化學染劑問世而沒落，台灣工藝研究發展中心因此針對國內中小學、高中職教師開培訓班，盼藍染技藝和工藝生活美學紮根校園。圖／台灣工藝研究發展中心提供
藍染工藝因化學染劑問世而沒落，台灣工藝研究發展中心因此針對國內中小學、高中職教師開培訓班，盼藍染技藝和工藝生活美學紮根校園。圖／台灣工藝研究發展中心提供

藍染曾是台灣重要產業，但隨化學染劑問世而沒落，台灣工藝研究發展中心為培育藍染工藝人才，且讓工藝美感在校園紮根，5月將開辦「校園工藝種子教師研習營－藍染班」，深化教師們工藝技能及藝術美感，更助工藝生活美學深入校園。

台灣工藝研究發展中心指出，藍染與一般植物染不同，因是常溫性染色，所以可以表現的技法多元，藍染原料則從木藍、山藍、菘藍、紅花及白花蓼藍等藍草植物葉片萃取出藍靛，透過紮染、型糊染等技法讓布料就能呈現各式深淺花紋。

只不過，藍染在化學染劑出現後沒落，工藝中心主任許耿修說，台灣有全世界最好的藍染保存技法，什麼洗衣粉都洗不褪色，不少國外工藝家專程來台學習，考量台灣藍染技藝應傳承，中心因此設有藍染工坊，並開辦相關DIY體驗課程。

但許也提到，工藝中心是我國工藝人才培育最重要的基地，學校則是推動工藝體驗教育的重要平台，因此盼透過校園文化體驗教育，讓動手做工藝成校園學習領域進行式，使工藝種子在校園萌芽扎根成長，所以辦理工藝師資培育活動。

工藝中心表示，今年針對藍染工藝開辦「校園工藝種子教師研習營－藍染班」，預計在5月下旬開課，國中小或高中職教師都可5月5日中午前至「全國教師在職進修資訊網」線上報名（課程代碼：2839348），結訓後成為校園工藝種子教師。

而該課程將由生活工藝館藍染工坊駐坊藝師湯文君授課，以藍染基礎及易於在校園推展的課程為主，包括紮染、型糊染、生葉搥染和生葉染絲巾等技法，上課時間為5月23、30日及6月6、13日，每周六上午9時至下午5時，考量防疫每班僅收12人，詳情可至工藝中心官網查詢，或致電049-2334141轉312洽詢。

藍染工藝因化學染劑問世而沒落，台灣工藝研究發展中心因此針對國內中小學、高中職教師開培訓班，盼藍染技藝和工藝生活美學紮根校園。圖／台灣工藝研究發展中心提供
藍染工藝因化學染劑問世而沒落，台灣工藝研究發展中心因此針對國內中小學、高中職教師開培訓班，盼藍染技藝和工藝生活美學紮根校園。圖／台灣工藝研究發展中心提供
藍染工藝因化學染劑問世而沒落，台灣工藝研究發展中心因此針對國內中小學、高中職教師開培訓班，盼藍染技藝和工藝生活美學紮根校園。圖／台灣工藝研究發展中心提供
藍染工藝因化學染劑問世而沒落，台灣工藝研究發展中心因此針對國內中小學、高中職教師開培訓班，盼藍染技藝和工藝生活美學紮根校園。圖／台灣工藝研究發展中心提供

藍染 DIY

延伸閱讀

江詩丹頓年度新品 大複雜收藏賞玩 正裝款平日配戴 一應俱全

復興星聚點、梅花及朝代戲院中槍 北市安檢勒令停業

台中中區／越南法國夾心麵包-每日限量道地越式11種口味自由選擇

從木器工藝遇見老城風華　全台首座以木藝為主題的博物館

相關新聞

莫驚擾小琉球綠蠵龜產卵 小琉球中澳沙灘5月起宵禁半年

屏東縣離島小琉球是海龜樂園，時序進入綠蠵龜上岸產卵季節，大鵬灣國家風景區管理處表示，從5月1日起到10月31日止，中澳沙...

南投信義鄉布農族七彩湖尋根 盼重建孫海橋

每年4、5月汛期前，是布農族人返回祖靈地「七彩湖」的日子，南投縣信義鄉公所及鄉民代表會成員，昨天上午乘車通過孫海橋，將從丹大林道前往南投與花蓮縣交界的七彩湖，是非常神聖的尋根之旅，同時會勘這塊傳統領域現況。

台南六甲毛昭川醫師故居 媽祖9聖杯留下

台南六甲區毛昭川醫師故居， 是保存近百年歷史的日式木造房子，原本出售後要拆掉蓋樓房，從事教育工作的吳姓男子請示恒安宮媽祖，擲出9聖杯後決定買下，與在地青年以「川宅1936」計畫，獲文化部私有老建築保存再生補助，拿到額度最高的50%，文化局加碼補助20%，稱許是私有老建築整修的典範，30日將動工整修，完工後將成為推動地方文史據點。

台南白河石斛蘭瀑布 花況大爆發

台南市白河區汴頭里逾萬株石斛蘭瀑布奇景，近日花況大爆發，預期綻放至母親節前，有人遠從宜蘭慕名來賞花，體驗萬朵群花綻放如瀑布傾洩而下壯觀景象。這處被網友讚為台灣最壯觀石斛蘭美景，背後更藏孝心，花期預計至母親節前。

私有老屋保存典範！台南毛昭川醫師百年故居「有神助」

台南市推動老屋保存，兩年來爭取「文化部私有老建築保存再生計畫」已達31案，居全台之冠，補助金額近億元，每件老屋補助比例從...

影／萬株石斛蘭瀑布花海 台南白河私房景點遊客驚呆

台南市白河區汴頭里附掛在老龍眼樹逾萬株的石斛蘭瀑布奇景，近日花況大爆發，吸引不少遊客來賞花，偏遠聚落人氣強強滾，更有人遠...

這株「鐵管樹」太神奇！ 茉莉花艱苦竄長5米終見天

舊城文化協會總幹事郭吉清在自助新村發現一棵怪樹，從鐵管裡面往上長，然後再從鐵管冒出來。他疑惑地看著這棵樹，細鐵管約5公尺...

台東增網美打卡新景點 知本樂山金針花海如仙境

台東的金針花開了，但不在知名的太麻里金針山上，民眾想賞金針花，台東知本天山農場種植全新品種金針花「台東7號」，面積廣達3...

網紅最愛木棉花道 雲林145線公路變裝

雲林145線公路由虎尾通往西螺，是網紅最愛的「木棉花道」，每逢花季就吸引大批遊客，縣府與中央斥資共2億元闢建景觀公路，全長約6公里，裝設木棉花造型路燈及景觀步道，縣長張麗善說，景觀公路將把虎尾與西螺連結成一觀光廊帶，深具發展潛力。

湯德章故居 民間盼出資保存 若成功創台南首例

台南名人湯德章故居保存有望，台南市古蹟審議委員昨天前往現勘，傾向認定為文資法中的「紀念建築」，台南市文化資產保護協會希望募集資金購下，成立信託永久保存，若成功將創下台南由民間團體出資保存古蹟的首例。

淡水紅毛城神祕按鈕 僕役隨傳隨到

淡水古蹟紅毛城有個神祕設施，19世紀的前清英國領事只要在官邸內各處按下「僕役呼叫鈴」，僕役就會看見指示地點的號碼牌，24小時隨傳隨到服務，雖目前因疫情新北各公立場館暫停開放，但民眾仍可在勞動節連假時，在家利用線上3D環景技術欣賞這個特殊機關。

南投地標綠美橋5月開放 明年改回紅顏

位在南投市的「綠美橋」是南投地標，原為友善生態改漆為藍白色，但地方對顏色一直有意見，且原定2月開放通行跳票也惹民怨；縣長林明溱昨宣布，改回紅色拱橋原貌，建設處也解釋是因施工時發現路基不穩，補強才延宕，預計5月可開放通行。

熱門新聞

大量可用口罩被換掉銷毀 民眾勸不聽惹哭衛生所人員

連3天零確診 金門業者明免費請吃知名雪糕

屏東鄉鎮公所累爆！民眾搶「急難紓困」疑「好康道相報」

用過的口罩也要換？宜縣府宣布15萬片換完明暫停

影／抗疫100天又零確診 高雄地標亮燈向英雄致敬

又一座陸橋要消失 土城清水陸橋5月1日封金城路拆除

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。