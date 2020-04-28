台東增網美打卡新景點 知本樂山金針花海如仙境

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聯合報 / 記者羅紹平尤聰光／台東即時報導
這一大片金針花海不在台東縣太麻里金針山，而是知本天山農場。記者羅紹平／攝影
這一大片金針花海不在台東縣太麻里金針山，而是知本天山農場。記者羅紹平／攝影

台東的金針花開了，但不在知名的太麻里金針山上，民眾想賞金針花，台東知本天山農場種植全新品種金針花「台東7號」，面積廣達3.7公頃，7月底前都是賞花期。

天山農場主人，現任總統府國策顧問張甲長表示，預定5月1日起至7月31日止，開放參觀，開放時間是上午6點至下午5點，入園每人酌收60元清潔費，民眾來到樂山除了賞花，農場及周邊農家都有提供咖啡等各種飲料、金針料理，都可以入園收據抵消費，兌換樂山咖啡及咖啡凍或酥炸金針等。

往年太麻里金針山金針花期是每年8月到10月，知本樂山天山農場周邊3.7公頃山坡，因種台東農改場開發的金針新品種台東7號金針，花期早且長達3個多月，從4月中旬開到7月底。

負責輔導的台東城鄉深耕協會理事長張弘典表示，農場原本種植咖啡樹，2016暑假尼伯特颱風摧毀園區，農場主人張甲長開始考慮種植兼具水土保持，低矮抗風強的植栽，協會居中協助及技轉，經過4年努力，現在農場內種植台東7號金針，廣達3.7公頃形成美麗的金針花海。

張弘典說，大家都知道受到疫情影響，知本溫泉觀光業慘澹，天山農場原本沒有要這麼早要開放，但為協助活絡知本的觀光，促進地方經濟發展，張甲長決定放棄採收，讓這片金針滿山滿的金針花開到7月底，並從5月1日起對外開放旅客參觀。

張弘典說，樂山種金針山不與太麻里金針山競爭，因兩地品種不同，樂山花期從4月至7月，7月底後由金針山接力，讓台東從4月到10月都可欣賞金針花海，讓農業結合觀光，活絡兩地經濟。

這一大片金針花海不在台東縣太麻里金針山，而是知本天山農場。記者羅紹平／攝影
這一大片金針花海不在台東縣太麻里金針山，而是知本天山農場。記者羅紹平／攝影
這一大片金針花海不在台東縣太麻里金針山，而是知本天山農場。記者羅紹平／攝影
這一大片金針花海不在台東縣太麻里金針山，而是知本天山農場。記者羅紹平／攝影

台東 咖啡 尼伯特颱風

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