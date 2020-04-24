神密潟湖無人島也無生意 老船長3D彩繪扮「蚵男」吸客

台南市七股娛樂漁船（觀光膠筏），讓討海人轉型經營觀光業，提振家鄉發展，龍海號船長林明德說，營業18年面對新冠肺炎疫情，沒想到這麼恐怖，比戰爭還慘，戰爭可以躲敵人，但病毒無處躲，現在生意一落千丈，膠筏大多時間都靠港休息，但與其抱怨或靠政府紓困，若是人不進來，也是坐以待斃，他請人3D彩繪採蚵船，遊客扮「蚵男」與青蚵嫂拍照打卡送禮物。

台南七股潟湖有1600公頃，是全台最大潟湖，生態豐富，搭乘由漁船改造而成觀光導覽船，欣賞七股瀉湖一望無際的海景風光，蚵農化身導覽解說，開船帶著遊客享受乘風破浪的刺激感，一路穿越蚵田，前往神秘無人島，但現在也難見到遊客。

林明德能開船又兼導覽，幽默又風趣，還發明環保蚵架，有時興起途中停靠，他站上排排蚵架表演手拋網（八卦網）絕技，在七觀光膠筏是代表性人物，但疫情爆發後，平日見不到遊客，林明德笑說唯一增加的是體重胖了3公斤，但與其每天愁容滿面，不如趁機整理環境。