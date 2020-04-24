神密潟湖無人島也無生意 老船長3D彩繪扮「蚵男」吸客
台南市七股娛樂漁船（觀光膠筏），讓討海人轉型經營觀光業，提振家鄉發展，龍海號船長林明德說，營業18年面對新冠肺炎疫情，沒想到這麼恐怖，比戰爭還慘，戰爭可以躲敵人，但病毒無處躲，現在生意一落千丈，膠筏大多時間都靠港休息，但與其抱怨或靠政府紓困，若是人不進來，也是坐以待斃，他請人3D彩繪採蚵船，遊客扮「蚵男」與青蚵嫂拍照打卡送禮物。
台南七股潟湖有1600公頃，是全台最大潟湖，生態豐富，搭乘由漁船改造而成觀光導覽船，欣賞七股瀉湖一望無際的海景風光，蚵農化身導覽解說，開船帶著遊客享受乘風破浪的刺激感，一路穿越蚵田，前往神秘無人島，但現在也難見到遊客。
林明德能開船又兼導覽，幽默又風趣，還發明環保蚵架，有時興起途中停靠，他站上排排蚵架表演手拋網（八卦網）絕技，在七觀光膠筏是代表性人物，但疫情爆發後，平日見不到遊客，林明德笑說唯一增加的是體重胖了3公斤，但與其每天愁容滿面，不如趁機整理環境。
林明德說，漁船無生意也要定期開出去養護，也規畫碳烤區、停車場重新美化的大工程！還特別請彩繪大師把蚵田及採蚵船「搬」到停車場來，花費數十萬元，吸引遊客拍照打卡送禮物；他說，老虎來了，不一定要跑得比老虎快，但一定要比別人快，就有機會存活，同理受疫情影響，大家生意都不好，但提前部署做好準備，疫情過後就能比別人更快站起來。
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