台南文化區歸仁沒公共自行車 圓環旁將設站今3D彩繪

台南市歸仁區一直沒有T-bike公共自行車，市府即將設置在歸仁圓環美學館旁，區公所與在地市議員許又仁合作邀請曾獲全國super教師首獎的莫嘉賓率台南高商學生，今天率先以3D彩繪美化歸仁美學館T-bike站景觀，要讓公共自行車站亮麗登場。

台南市政府交通局於在歸仁美學館西側設置T-Bike即將完工，預計5月營運，為美化T-Bike站及加強站區藝術氣息，歸仁區公所邀國立南商廣告設計科老師莫嘉賓師生團隊在一旁空地「畫出歸仁第一個3D彩繪立體圖」。

歸仁區長柳世雄表示，期望藉歸仁美學館3D彩繪完成，吸引民眾來打卡，增進歸仁觀光效能及T-Bike使用率，培養民眾運動習慣與文化素養，提升人文氣息。

許又仁表示，莫嘉賓是全國super教師首獎，帶領團隊共10人，利用3D彩繪技術進行視覺藝術創作。

新豐區本就是文化底藴深厚的地方，有台南市歸仁文化中心、歸仁美學館，又有當代三位傑出藝術家陳錦芳、林智信及林榮德，此次結合藝術創作，希望能營造社區藝術性，將美感敎育融合在生活中，也期待民眾使用T-bike作為交通工具或探索歸仁文化觀光。