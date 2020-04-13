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今年「第一鮪」 老船長等45年

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東縣報導
經東港區漁會檢驗，確定東港籍漁船「宏吉財號」捕獲今年「第一鮪」是船長張天興跑船生涯45年以來首次捕到。 圖／東港區漁會提供
經東港區漁會檢驗，確定東港籍漁船「宏吉財號」捕獲今年「第一鮪」是船長張天興跑船生涯45年以來首次捕到。 圖／東港區漁會提供

東港魚市場昨天舉辦「第一鮪」驗魚活動，由東港籍漁船「宏吉財號」取得。船長張天興表示，跑船生涯45年以來，首次捕到「第一鮪」。但面對疫情衝擊，不僅黑鮪魚季的觀光規模將縮水，恐怕黑鮪魚的價格無法再創新高。

經東港區漁會檢驗，確定東港籍漁船「宏吉財號」捕獲今年「第一鮪」是船長張天興（圖左）跑船生涯45年以來首次捕到。 圖／東港區漁會提供
經東港區漁會檢驗，確定東港籍漁船「宏吉財號」捕獲今年「第一鮪」是船長張天興（圖左）跑船生涯45年以來首次捕到。 圖／東港區漁會提供

東港籍漁船「宏吉財號」船長張天興（62歲），於11日下午3時捕獲重達約200公斤的公黑鮪，隨即通報東港漁業電台，稱在台灣東方海域捕獲一尾公黑鮪。

「宏吉財號」通報後，立刻獲得「第一鮪」資格，由於要成為「第一鮪」的條件，仍須最先趕抵東港，黑鮪魚重量必須達180公斤以上，且起勾時必須是活魚，經東港區漁會檢驗通過，才能成為「第一鮪」，「宏吉財號」捕獲後立刻返回東港。

「宏吉財號」12日下午4時返抵漁港，昨天由東港區漁會通過檢驗，正式成為今年的「第一鮪」。62歲的船長張天興表示，跑船45年來，從來沒想過會捕獲「第一鮪」，也沒有刻意追求「第一鮪」的頭銜，這一次真的非常意外。他說，討海生活本來就是看天吃飯，這次能釣到「第一鮪」也是天公錢。

張天興指，捕獲「第一鮪」的前一趟航行中，曾在台灣東方海域遭遇日本公務船驅趕，還好在海巡署的協助下才沒遭到刁難。11日再次回到那處海域，就捕獲黑鮪魚，又獲得「第一鮪」的頭銜，一掃先前陰霾。

東港區漁會表示，隨「第一鮪」出現，緊接著將舉行「第一鮪」的拍賣會，但受疫情的影響，再加上「第一鮪」若存放過久恐會影響品質，因此，東港區漁會預計拍賣會將在本周四或周五舉行。

東港區漁會特別將黑鮪魚吉祥物戴上口罩，作為黑鮪魚防疫宣導大使。 圖／東港區漁會提供
東港區漁會特別將黑鮪魚吉祥物戴上口罩，作為黑鮪魚防疫宣導大使。 圖／東港區漁會提供

漁會指出，為了防疫，拍賣會將管制人潮進出，現場民眾皆須戴口罩、量測額溫、消毒等防疫措施，且非工作人員不能進入，想觀賞的民眾，也可上網搜尋「屏東第一鮪」線上觀賞拍賣過程。因多數餐廳、觀光業顧客人數減少，漁民與漁會都憂心今年黑鮪魚價格，恐受疫情衝擊。

東港區漁會總幹事林漢丑表示，今年「第一鮪」價格恐怕無法超過去年每公斤8800元價格，甚至還可能下跌，憂心漁民生計遭嚴重衝擊。

除疫情影響黑鮪魚的價格以及拍賣會形式，連同黑鮪魚季相關的觀光活動，如開幕儀式、小琉球環島路跑將取消舉辦，「千人宴」也會改由外送宅配的方式取代。

東港 黑鮪魚 疫情

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