重溫故鄉紅腳笭童趣 高職老師帶領學生齊彩繪
重溫故鄉台南學甲紅腳笭童趣，國立台南高商老師李坤州今帶領多名學生回老家，除近距離觀賞放鴿笭，更透過畫筆彩繪，許多初次體驗學生興奮又好奇，對這項傳統鄉間農村樂趣，有更深一層認識。
這項在新營、鹽水、學甲一帶傳承百餘年的紅腳笭賽鴿，農民於閒暇時，集合各村莊，將平日飼養訓練鴿子，選擇體型壯碩者背著鴿笭，在眾人吆喝聲中陸續從空中拋飛，飛回自己的村庄以時間快慢分高下，每一關鴿苓大小不一，村莊互相競賽，輸的一方要辦流水席請客，充滿熱鬧又有農業社會傳統情感，雖然式微，有些聚落持續辦理。
在台南高商擔任體育老師的李坤州，從小在學甲老家圍牆外，看長輩施放紅腳笭，看著滿天鴿子與嗡嗡作響鴿笭，記憶深刻，巧合的是，因季節氣流關係，每次施放紅腳笭競賽，都在他老家舊宅外，得天獨厚近距離觀賞，好不熱鬧。
李坤州動起為鄉親做點事念頭，於是結合南商廣告設計科學生今來老家實作彩繪。
參與的學生何登豐、李伸揚、江砡妘、莫芸等人開心彩繪，笑說施放紅腳笭場地就在旁，人潮爆多，瞬間鴿子起飛時，好像是世紀大賽，在旁的吶喊加油聲，更感受到農村濃郁人情味。
李坤州說，這群學生也發揮更多創意；除以飛向藍天白雲賽鴿為主角，搭配向日葵花海、在地特產大西瓜，圖面彩繪豐富熱絡充滿朝氣，彩繪後並且體驗下田務農，採收秋葵、蕃茄、芋頭等作物，作品寫實又生動。
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