金湖重漆精神標語 重現金門戰地回憶

金門縣在兩岸軍事對峙時期留下許多精神標語，在全台類似標語逐漸消失時，如今成為少有的戰地風景，金湖鎮公所最近重新油漆粉刷部分標語，邀請老兵或觀光客和精神標語拍照打卡，感受當年戰地肅殺氣氛。

兩岸對峙時期金門是前線之一，當時有約10萬大軍駐守，國軍為激勵士氣，在金門的各村里留下不少精神標語，如新頭村有「實行三民主義」、「完成國民革命」、料羅村「消滅朱毛漢奸」等，時至今日成為相當具時代意義的牆上風景。

金湖鎮長陳文顧回憶說，當年駐守在金門的官兵人數眾多，不但海邊、坑道、太武山有駐軍，連民房都有，金門歷經823砲戰、古寧頭大戰等戰役，英勇國軍犧牲生命保衛金馬台澎，國軍在金門準備反攻大陸，在各重要駐地都留下精神標語，激勵國軍士氣。

金湖鎮轄內仍有許多反共的精神標語，成為早年戍守官兵難以抹滅的回憶，如今成為金門特色觀光資源。

陳文顧表示，精神標語代表當年國軍刻苦銘心的渴望目標，但有些標語經過歲月摧殘已經剝落斑駁，鎮公所最近針對尚義和夏興地區的標語重新油漆粉刷。

他說，老兵對精神標語有熟悉度和特有情感，不少人重回金門都會找精神標語拍照，他邀請老兵及觀光客體驗戰地史蹟和戰地氣息，帶回屬於戰地的回憶。