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花蓮吉安田園自行車道 繁花一路盛開

聯合報 / 記者王燕華／花蓮報導
花蓮吉安鄉田園自行車道充滿田園風情，適合親子來趟鐵馬小旅行。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉田園自行車道充滿田園風情，適合親子來趟鐵馬小旅行。圖／吉安鄉公所提供

花蓮吉安環鄉自行車道系統共有9條路線，兼具山、海與農村景觀，其中穿越永興村、稻香村及光華村的田園自行車道，全長6.5公里，除可飽覽河岸、海岸、鄉村風光，在地果農熱心種植維護的松葉牡丹和波斯菊近日盛開，也為這條田園自行車道妝點出更繽紛的色彩。

田園自行車道東臨花蓮溪口野鳥保護區，西眺奇萊山，沿途行經花蓮林管處南華工作站，一旁還有許多鐵道迷喜愛在此拍火車的干城鐵道櫻花公園，沿著台9丙吉安路向前行，道路兩旁可看到綠色廊道景致、吉安苗圃園區、公二公園、慶修院，繼續轉進中山路，就是好客藝術村。

花蓮吉安鄉田園自行車道近日花朵盛開，為車道妝點更繽紛的色彩。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉田園自行車道近日花朵盛開，為車道妝點更繽紛的色彩。圖／吉安鄉公所提供

鄉長游淑貞說，田園自行車道過去是中華紙漿廠運送紙漿原料的鐵道，連結紙漿廠與已撤站的干城車站，鐵道廢除後，開發闢建成自行車道，為這條路線賦予淡淡的懷舊風情。

近日自行車道兩側開滿粉色的松葉牡丹和黃色波斯菊，繽紛的美景來自果農黃金來的用心。黃金來主動在沿線種花，每周要花至少5天整理維護，鄉公所也爭取經費提升車道設施，綠美化的時候也選用同種草花，將田園自行車道打造成鄉內新亮點。

田園自行車道四通八達，可串連干城綠色廊道、濱海線自行車道，還可銜接至木瓜溪畔的彩虹自行車道，腳力好的民眾，可以依個人體力及行程安排，多騎幾條步道，在春暖花開的時候，享受一趟有藍天、白雲、大山與農村風光的吉安鄉間鐵馬小旅行。

車道 自行車 鐵道迷 吉安

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