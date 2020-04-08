巴西漫畫家設計新北宗教展主視覺　畫風唯美吸睛

新北市世界宗教博物館，預計從6月25日起推出「遇見神佛9號－祈福漫畫特展【古往今來篇】」，邀請在台創作的巴西籍漫畫家盧卡斯為主視覺海報操刀，以唯美獨特的漫畫風格，藉由釋迦牟尼佛詮釋展覽精髓，顛覆一般人對神佛的印象，相當吸睛。

「遇見神佛9號」策展人王彬全表示，本次特展以當代漫畫的表現形式，詮釋從古到今的神佛造像與意涵，藉以為人們祈福、療癒心靈。為突顯展覽作品含括的多元視野，特別邀請具有巴西式台灣魂的盧卡斯創作主視覺。

在巴西專攻平面設計的盧卡斯，因熱愛台灣文化，來台就讀國立臺北藝術大學美術研究所繼續進修。在學期間便以台灣在地主題於手機漫畫平台出道，其畫風用色豐富細膩，線條則保留粗獷的筆觸，從作品中透露出對人性的關心與溫暖，成為新生代突出的漫畫家之一。

盧卡斯雖然本身並非佛教徒，也欣然接受首次繪製神佛主題的挑戰，進而訪問許多台灣的親友，上網仔細研究佛教的相關資料，實際參觀寺廟的神像等。最後構思以被人們稱為「佛教創始祖」的釋迦牟尼為主角，結合其擅長的美型形象來表現佛陀的慈悲。