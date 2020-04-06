六甲保安宮門神斑駁 75歲原創彩繪大師將助修復

雲林縣彩繪名師洪平順40年前到台南為六甲區保安宮彩繪門神，多年風吹日曝已褪色神像風采不再，廟方找到已被封為「國寶」的洪平順，詢問是否願來協助修復，洪平順今晨到保安宮察看後，決定只收材料費修復，預計月底完成。

廟方表示，日前聯繫已75歲的人間國寶彩繪大師洪平順，是否願意協助修復彩繪，重現神威，得知是自己多年前創作，洪平順前來了解現況後，同意協助修復。

洪平順說，當年保安宮願意給他機會，他也必須回報，所以這次的修復工作，只酌收材料費，減少廟方的負擔。

洪平順由六甲區長陳啟榮及廟方、地方人士陪同，冒雨察看門神及一旁彩繪現況，仔細觀察後表示會盡快動工，月底前就可修復完成。

陳啓榮表示，我們有義務來鞏固自己家鄉的文化資產，文化藝術可以很直接的陶冶人心，洪老師匠心獨具，對藝文的付出，不因歲月有所改變，實屬不易。

保安宮是六甲區信仰中心之一，主祀中壇元帥，當年洪平順還是青壯彩繪師，應邀南下彩繪門神為保安宮增色，囧囧目光門神十分威儀，吸引民眾目光，近年因顏料褪色漸失往日風采。