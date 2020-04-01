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影／徜徉浪漫花海！台中萬株金黃海芋免費賞

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
占地600多坪的黃色海芋花田，上萬株黃色海芋對照上一旁的綠野稻田，黃澄澄一片，讓人讚嘆連連。記者余采瀅／攝影
占地600多坪的黃色海芋花田，上萬株黃色海芋對照上一旁的綠野稻田，黃澄澄一片，讓人讚嘆連連。記者余采瀅／攝影

台中市外埔區花農梁立潔栽種劍蘭、海芋20餘年，為推廣黃色海芋，他連續5年開放海芋花田，讓民眾免費賞花，3月中旬已進入花期，艷麗的黃色海芋在綠野稻田中綻放，美不勝收，儘管今年疫情嚴峻，仍吸引大批人潮來拍照打卡。

花農梁宗栽種劍蘭多年，兒子梁立潔退伍後接棒，20多年前開始培育黃色海芋，為了帶動地方觀光，並讓更多人認識黃色海芋，他在外埔區水頭二路栽種大片黃色海芋花田，5年前免費開放給民眾賞花。

占地600多坪的黃色海芋花田，萬株黃色海芋對照上一旁的綠野稻田，黃澄澄一片，讓人讚嘆連連，每日吸引近千人造訪，只為一睹海芋田美景。賞花遊客說，黃色海芋很少見，沒想到不用到台北陽明山，在台中就能欣賞到美麗的海芋田。

梁立潔表示，今年因溫度適中，雨水也不會太多，今年花況比往年佳，海芋已從3月中旬輪番綻放，預計花期至5月中旬。

不過人潮湧入，免不了出現被踩壞的花田景象，梁立潔在田間設立「不要踩花」的告示牌，他說，開放後多少有民眾會為了拍照踩花，提醒民眾走田埂花溝「賞花」，拍美照的同時可別「踩花」。

台中市外埔區花農梁立潔為推廣黃色海芋，連續5年開放海芋花田，讓民眾免費賞花。記者余采瀅／攝影
台中市外埔區花農梁立潔為推廣黃色海芋，連續5年開放海芋花田，讓民眾免費賞花。記者余采瀅／攝影
人潮湧入，免不了出現被踩壞的花田景象，梁立潔在田間設立「不要踩花」的告示牌提醒民眾。記者余采瀅／攝影
人潮湧入，免不了出現被踩壞的花田景象，梁立潔在田間設立「不要踩花」的告示牌提醒民眾。記者余采瀅／攝影

海芋 花田 賞花

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