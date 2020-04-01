影／徜徉浪漫花海！台中萬株金黃海芋免費賞

台中市外埔區花農梁立潔栽種劍蘭、海芋20餘年，為推廣黃色海芋，他連續5年開放海芋花田，讓民眾免費賞花，3月中旬已進入花期，艷麗的黃色海芋在綠野稻田中綻放，美不勝收，儘管今年疫情嚴峻，仍吸引大批人潮來拍照打卡。

花農梁宗栽種劍蘭多年，兒子梁立潔退伍後接棒，20多年前開始培育黃色海芋，為了帶動地方觀光，並讓更多人認識黃色海芋，他在外埔區水頭二路栽種大片黃色海芋花田，5年前免費開放給民眾賞花。

占地600多坪的黃色海芋花田，萬株黃色海芋對照上一旁的綠野稻田，黃澄澄一片，讓人讚嘆連連，每日吸引近千人造訪，只為一睹海芋田美景。賞花遊客說，黃色海芋很少見，沒想到不用到台北陽明山，在台中就能欣賞到美麗的海芋田。

梁立潔表示，今年因溫度適中，雨水也不會太多，今年花況比往年佳，海芋已從3月中旬輪番綻放，預計花期至5月中旬。