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小朋友最喜歡的兒童節禮物 台南億載是石膏3D彩繪組

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市億載國小為模範生披彩帶並戴模範帽。記者鄭惠仁／攝影
台南市億載國小為模範生披彩帶並戴模範帽。記者鄭惠仁／攝影

台南市億載國小慶祝兒童節，特別規畫班級模範兒童表揚及市級模範兒童選拔、兒童節主題專屬套餐票選、藝文展演等活動，並製作模範帽，讓小朋友歡度快樂且充實的兒童節。

校長林志政表示，兒童節主題專屬套餐票選活動，由營養師先行規畫套餐菜色，經自治市小市長團隊幹部討論後，分別選出熱狗大亨堡、腿排漢堡、白醬雞丁義大利麵及蘑菇豬排鐵板麵等4大主餐經各班票選，由蘑菇豬排鐵板麵以最高票當選年度兒童主題套，民主方式的決定，讓兒童節營養午餐擇定更具教育意義，也讓孩子吃得健康與開心。

自己的兒童節禮物自己選，師生代表先列出造型螢光筆組、石膏3D彩繪組、單腳輕壓護膝、保冷袋和購物袋等禮品讓學生挑選。其中最受歡迎禮物是石膏3D彩繪組，共有500多人選擇，其次是保冷袋、購物袋。

學生林子淮選擇「護膝」，原因是「我喜歡打籃球，運動時可以多一層保護避免一些運動傷害。」漁光分校學生王冠智說，很喜歡這次主題午餐的安排，透過討論票選出自己喜愛的兒童節主題午餐；侯季廷則說，因沒吃過，很期待而選它。「我喜歡畫畫，選了石膏3彩繪組」學生吳承育說，希望可以趕快拿到禮物。

億載國小每年度均會為榮獲年度模範兒童披掛榮譽彩帶，與校長合影，另製作年度屬於每一位模範兒童的獨一無二的專屬紀念品，今年是繡上每位模範兒童名字的「榮譽帽」，希望為孩子們留下榮耀的回憶和記憶。

兒童節 義大利 菜色

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