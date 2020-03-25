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清泉部落泡湯 探少帥、品味三毛
新竹縣五峰鄉有一處充滿文學氣息的清泉部落，舊名「井上」，曾是叱吒一時的少帥張學良遭軟禁的地方，也是作家三毛翻譯神父丁松青著作「清泉故事」時租住的地方，稱為「夢屋」。
清泉部落因四周群巒環繞，景致秀麗宜人，還有日據時代流傳至今的「將軍湯」，是新竹八景之一，弱鹼性碳酸泉水質澄清、無色無味，故稱「清泉」。
清泉部落以3座鐵線吊橋及2座水泥橋連接對外交通，張學良故居舊址原接近清泉部落1號吊橋旁，但因遭沖垮，移至清泉2號吊橋旁重建為張學良文化園區，日式黑瓦建築是參考後人提供的照片建成，園區內重現他與妻子趙一荻的生活點滴，外牆也展示張學良名言「不怕死不愛錢，丈夫絕不受人憐，頂天立地男兒漢，磊落光明度餘年」。
園區對面的將軍湯是弱鹼性的碳酸氫鈉泉，水質純淨透徹，是許多登山客、車友與遊客喜歡的泡腳處，水溫約攝氏48度，在幽靜的山中與三五好友坐在池畔邊泡腳，讓溫熱的溫泉從腳底洗滌身心。
泡湯處旁邊有一條斜坡小路可通往三毛夢屋，並能遙望丁松青服務的教堂，沿途有節錄三毛作品的詞句，像是「愛情是彩色氣球，無論顏色如何豔麗，禁不起針尖輕輕一刺」等。
紅色磚瓦屋就在小徑盡頭，就是三毛以前翻譯丁松青著作「清泉故事」時的住所，現在是一間輕食咖啡廳，裡面保留許多三毛的著作、照片、報章雜誌報導等，遊客可以坐下來，用一杯咖啡的時間細細品味三毛的浪漫。
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