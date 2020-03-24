南彰化餐廳救業績 推「祭祖宴」外帶

新冠肺炎疫情延燒，衝擊飲食業，南彰化小有名氣的「宏銘的廚房」餐廳，因每月人事開銷龐大，搶推冷凍料理包宅配，還應景做外帶餐「清明祭祖宴」，反倒溪湖羊肉爐及黑木耳鹿等滋補食品逆勢小漲，業者認為疫情目前看不到終點，消費者更重視養生保健，增強抵抗力。

彰化埔心「宏銘的廚房」受疫情影響，從2月之後，原預訂的春酒、喜宴取消約6成以上，讓今年可望再上層樓的營運計畫停擺，業者說，曾歷經SARS疫情，以銷售便當挺過，現在人事開銷仍相當大，決定搶推冷凍料理包宅配、「宅在家吃好料」外帶套餐，店門口還畫設車道動線，讓客人免下車取餐，業績稍微回升1成。

業者擔心疫情延燒不止，在每年4月淡季推出蒜香脆皮雞、紅燒蹄膀、糖醋魚等外帶三牲，今年也推出「清明祭祖宴」，上午取貨祭祀後，中午可再拿回餐廳烹煮後，內用或整桌外帶，希望有助彌補淡季業績缺口。

也有餐飲業在這波疫情衝擊下營運平穩，彰化縣溪湖鎮是羊肉爐重鎮，其中50年老店「春芳羊肉爐」店長王孟鳳說，近日就連平常日的中午生意都不錯，未受到疫情影響，自己也很驚訝，可能春天氣候變化之際，民眾吃羊肉爐進補，增加抵抗力。

埔心魔菇部落生態休閒農場受疫情影響，入園團客少了約6成，但業者說，園區主打的黑木耳露、銀耳露、靈芝膠囊及益生菌等保健食品銷售量卻小漲2成，消費者害怕出門轉向網購保健食品，要做長期抗疫的準備。