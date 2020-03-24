搶救300年老樹 高空吊點滴

彰化縣清水岩寺300年樹齡的二葉松去年度罹患松材線蟲萎凋病，樹葉急遽枯黃，原本經樹醫師搶救後已恢復綠意，沒想到今年初，二葉松又出現類似症狀，經專家會診後，確定又罹患松材線蟲病及松枯梢病，彰化縣府農業處昨天派園藝業者前來吊點滴、噴藥搶救，但業者評估已成慢性病，無法根治。

清水岩寺二葉松治療松材線蟲病。記者林敬家／攝影

彰化縣定古蹟清水岩寺門口的二葉松因樹齡約300年，是縣府列管的「彰化縣受保護老樹」，有3層樓高，從廟門前望去，有如一隻飛龍，寺方視為「鎮寺之寶」。

清水岩寺總幹事陳慶福說，這棵二葉松5年多前曾患葉震病，請來專業人員治癒，最近發現松葉顏色由綠轉枯黃，且面積擴大，以為罹患平地常見的病症，確診才知道感染松材線蟲萎凋病。

農業處昨天出動吊車，把人員送上高處，以人工摘下枯黃松葉，現場操作的園藝業者廖慶勇說，不動刀修剪避免樹根有傷口，更容易感染病菌，松材線蟲主要以松斑天牛為媒介傳播，每年可能反覆發生，預計未來每半年都需吊掛一次點滴，以高壓將藥劑灌入樹體，10天後取下，接著噴藥治療松枯梢病。

廖慶勇表示，清水岩寺的二葉松為全台平地最大，染病並非因為樹齡，1985年就有研究發現松材線蟲因進口木材引入台灣，為害本土松類，目前只能作好防治因應，保護現有松樹，增強抗病力。