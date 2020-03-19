布農族帶路 阿桑來戛支線古道重現

花蓮縣卓溪鄉拉庫拉庫溪畔有一條闢築近百年，串接起清朝、日據時期古道的「阿桑來戛支線」，當地布農族耆老魏友仁、文化局文資科長黃用斌等人先後前往探勘，未來將與在地族人合作，結合部落文化，盼發展出具歷史意涵的登山產業。

花蓮縣文化局表示，阿桑來戛支線闢築於1925年，沿著八通關越嶺道路的佳心駐在所向溪北降至溪底，以阿桑來戛吊橋橫跨溪谷後，向北爬升至阿桑來戛社，從阿桑來戛駐在所再向東北爬升至海拔1350公尺，可銜接清代八通關古道，步行約需5天。

自從2013年卓溪鄉中正部落族人辦理尋根活動後，古道再無人跡，黃用斌等人日前在布農族人的帶領下尋訪古道，因路徑不明，遇到多處石溝陡坡，沿途看得到日據古道遺跡，儘管阿桑來戛駐在所的平台已無建物遺跡，但仍可看到石階、基座砌石等遺構，也留有約10戶的石板家屋。

黃用斌說，阿桑來戛支線位於玉山國家公園，這次體驗行程也在不擾動大自然的前提下，對古道步徑稍作整理；未來盼結合在地布農族人的山林智慧，發展成有別於其他商業團的登山產業，帶動地方創生。

不過這條路線有一定難度，適合具登山經驗者體驗。卓溪鄉登山協會林志明理事長提醒，該路段局部路段仍不明，過崩壁有落石之虞，過溪時也可能遇溪水暴漲，且位於布農族傳統領域，考量登山安全及尊重族人，如有民眾想體驗，請審慎評估風險，並請在地擔任登山嚮導的族人帶領前往。