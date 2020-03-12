8000萬打造的中華商場 公視不開放的關鍵是什麼？

2020年頭三個月，要說社群上哪些事情最「夯」？除了新冠疫情，2月初吹起的這一波「中華商場」懷舊風潮，可謂滾起數萬人的青春回憶。斥資8000萬打造、高度還原的劇場，人們不斷向負責的公視詢問能否到訪？但最近一紙聲明出來，最終公視決定不對外開放，讓不少民眾感到失望。除了疫情，背後還有什麼原因？公視董事長陳郁秀接受《城市學》專訪時歎息：「這是一個心痛的決定！」

「因為武漢肺炎疫情，沒人能負責的，」說起終止對外開放劇場的決定，公視董事長陳郁秀言語間透露些許無奈。

原先，公視籌拍由國際知名小說家吳明益的小說《天橋上的魔術師》，最早想採用「數位建模」的方式重現中華商場，但在劇組考量下，最終仍決定搭建實景，前後耗資8000萬把中華商場部分場景細膩還原。

儘管公視為這部劇取得的預算高達1.55億元，但在導演和劇組「想追求更高的品質」的情況下，搭設完實景卻產生4800萬左右的資金缺口，於是便決定找網紅、名人合作宣傳，讓他們進入劇場拍照、在社群曝光，以求吸引投資人。只是誰也沒想到，這個片場會紅得如此火熱，外界積極要求參觀、開放的聲音絡繹不絕，一度讓公視人員接應不暇。

那些年的中華商場；即是今日的信義區

為什麼《天橋上的魔術師》片場會引起如此大的迴響？

「中華商場等於我們現在的信義區！」陳郁秀比喻，儘管中華商場早在1992年拆除，但現在仍有許多人保有記憶，「有多少人非常喜歡又懷念，因此碰到武漢肺炎無法開放真的非常難過。」

說起自己和中華商場的回憶，陳郁秀話匣子打開滔滔不絕：「週末媽媽會帶我們去，那裡有一千多種不管是攤商什麼的，都應有盡有，」舉凡小吃、修改制服、買鞋子，音樂方面你想找什麼，幾乎通通都有，「應該說，在中華商場，我不知道有什麼東西是沒有的！」而在中華商場她最鍾情的，是平交道「噹噹噹噹」的警鈴聲還有火車聲，「變成我永遠的回憶。」

陳郁秀接著話鋒一轉，「當初設置片場時，就沒想要永久保存在那裡。」

片場的設置，首先要考量預算跟拍戲的需要，儘管民眾喜愛中華商場這次高度擬真的還原，但本質仍是「片場」。負責《天橋上的魔術師》宣傳的公視公關陳志榮說，片場位在汐止遙遠的工地，大眾交通不便。原是為了拍攝需要，而在建商的工地所搭建起的一次性建築物，承租到3月底，若公視決定要開放民眾參觀，建商也很熱情地支持，願意再展延承租的期限。

一旦開放，人數一多起來，片場的建物各處都需要補強：地板只是粗糙水泥、建築物的結構不夠牢固……，公視也必須派人管理，這些彷彿要經營「主題樂園」的難題，並非公視擅長的業務。

影視產業的難題：北部是否該有影視園區？

儘管有諸多困難，公視、劇組這一個月來仍密切討論並籌備，就為了回應外界的期待。

可惜，目前疫情尚未趨緩，公視在多方考量下決定不對外開放。但劇組已經想到如何保存片場，「拆遷的時候，用拍照、錄影記錄下過程，並有編號，未來若是要重建可以參考，」陳郁秀說，倘若有縣市政府願意提供土地，可以再把中華商場組起來。

提起片場保存，陳郁秀談起了另一部公視籌拍中的大戲《魁儡花》，他們在台南的岸內糖廠影視園區，建了一座「台南城」、並且保留下來。如果在北部也有個影視園區，中華商場的片場是否就能保留下來？當初拍攝《一把青》時，炸掉的飛機如果留下來呢？

這些「如果」，的確讓人充滿無限想像，但仍有需要面對的兩個現實問題：錢跟土地。

因為疫情影響，再加上成本考量等諸多原因，致使中華商場很可惜地無法對外開放，但我們仍能期待，在明年將要上映的《天橋上的魔術師》中再見它的身影。

或許，未來會有地方政府願意協助還原、重建曾經是台北商業重心的中華商場，讓你我再次和它相遇。

（作者／ 馮紹恩 本文出自2020.3.9《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）