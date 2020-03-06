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台南仁德辦「中洲樂農遊」 花海搭配在地美食小旅行

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
仁德中洲向日葵花海吸引許多民眾拍照。記者周宗禎/攝影
仁德中洲向日葵花海吸引許多民眾拍照。記者周宗禎/攝影

台南市仁德區「中洲樂農遊」活動，後天在仁德區中洲里福德祠前廣場登場，當天上午有精采表演、小農市集、農村生態旅遊農家樂體驗、鐵馬小旅行等多項活動，目前「鐵馬小旅行、焢窯、齋番茄」還有名額可報名參加，當地已營造出大片向日葵花海，搭配展示環保局美學班將各種回收資源再創造新生裝置藝術，歡迎民眾參觀。區公所電話（06）2704211。

開幕3月8日當天將邀請中洲獅娘弄獅團、依仁國小跳鼓陣、印尼新心相印舞蹈團、新住民家鄉味服裝秀、中生社區媽媽活力山地舞、David Su小提琴RAP秀，愛薩克音樂協會等接力演出，還邀請許多台南在地小農設攤。

另有社區媽媽韓式泡菜和手工豆乳、老村長小番茄、善良叔番石榴、素珠番薯，麻油客棧芝麻糖、中洲黑木滷味等古早味道地美食。

仁德區公所黃素美區長表示，中洲里農村系列活動主要以休耕轉作景觀花卉向日葵花海與採果、市集、坑窯為主。今年有社區培力成果及港尾溝便橋開通更新增社區鐵馬小旅行及手作芝麻糖DIY體驗。賞花期3月8日到3月15日，周末假日3月14日至15日有體驗活動，適合全家同樂。

仁德區「中洲樂農遊」活動8日登場。記者周宗禎/翻攝
仁德區「中洲樂農遊」活動8日登場。記者周宗禎/翻攝
仁德中洲向日葵花盛開，吸引蜜蜂採蜜。記者周宗禎/攝影
仁德中洲向日葵花盛開，吸引蜜蜂採蜜。記者周宗禎/攝影

裝置藝術 印尼

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