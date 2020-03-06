台南仁德辦「中洲樂農遊」 花海搭配在地美食小旅行

台南市仁德區「中洲樂農遊」活動，後天在仁德區中洲里福德祠前廣場登場，當天上午有精采表演、小農市集、農村生態旅遊農家樂體驗、鐵馬小旅行等多項活動，目前「鐵馬小旅行、焢窯、齋番茄」還有名額可報名參加，當地已營造出大片向日葵花海，搭配展示環保局美學班將各種回收資源再創造新生裝置藝術，歡迎民眾參觀。區公所電話（06）2704211。

開幕3月8日當天將邀請中洲獅娘弄獅團、依仁國小跳鼓陣、印尼新心相印舞蹈團、新住民家鄉味服裝秀、中生社區媽媽活力山地舞、David Su小提琴RAP秀，愛薩克音樂協會等接力演出，還邀請許多台南在地小農設攤。

另有社區媽媽韓式泡菜和手工豆乳、老村長小番茄、善良叔番石榴、素珠番薯，麻油客棧芝麻糖、中洲黑木滷味等古早味道地美食。