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台南南化「鈺鼎步道」 登高賞南化水庫美景

聯合報 / 記者吳淑玲／台南報導
台南市南化鈺鼎步道登頂後，可遠眺南化水庫優美風光。 記者吳淑玲／攝影
台南市南化鈺鼎步道登頂後，可遠眺南化水庫優美風光。 記者吳淑玲／攝影

台南市南化區「鈺鼎步道」從自來水公司南化給水場旁進入，全長1.6公里，保有原始林自然生態，入口處為天豔宮，停車方便，環境清幽，原生月橘老樹相當珍貴，是鈺鼎步道最大特色。登高後可遠眺南化水庫，約1小時可走完，適合全家出遊。

北寮里鈺鼎步道約有1470個階梯，從標高170公尺爬升到430公尺，全程由石階和原木棧道鋪成，從天豔宮起登上步道，沿路林木蓊鬱，幾乎不會曬到太陽，沿途原生月橘樹（七里香）令人驚豔，還有粗壯的百年老樹，讓鈺鼎步道成為假日休閒及清晨散步健身的好去處。

步道指標1公里處進入上坡，拾階而上到頂點有兩處大岩石區，一旁平原設有休憩平台，被登山客稱為「雙龍休憩點」，可休息補充水分，步道後段沿途林相豐富，光蠟樹、木棉，柚木等高大樹種沿山稜分布。

步道最高點是斜頂木造景觀的瞭望台，海拔430公尺，登上瞭望台，有椅子可休息，戶外視野遼闊，往東可眺望風光明媚的南化水庫湖景與水庫大壩，向西俯瞰南化的牛稠仔及坑內谷地，朝南可遠眺南化淨水廠、一貫道寶光聖堂、烏山稜脈等景色一覽無遺，優美風景盡收眼底。

南化水庫 健身 自然生態

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