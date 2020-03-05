台南銀同社區老屋多 拍「想見你」暴紅

台南市中西區銀同社區老房子多，展現歷史文化之美。 記者鄭惠仁／攝影

市長黃偉哲表示，社區環境調查及改造計畫是協助社區藉由環境調查，找出解決環境問題的方法，同時進行社區環境教育扎根。縣市合併以來，已輔導61個社區獲得補助，對社區及地方居民的生活及環境素養有很大的幫助。

南市社區環境教育全國第一

台南市府環保局長謝世傑指出，環保署是依前年度績效優劣，來決定補助名額，台南市去年度績效滿分，全國第一，因此今年補助7個社區，包括永康區西灣、中西區銀同、北區華德、玉井區竹圍、楠西區密枝、後壁區頂長社區發展協會及西港區後營社區發展協會。 台南市中西區銀同社區巷弄多，清潔的環境增添老社區之美。 記者鄭惠仁／攝影

銀同社區位於台南最早開發的舊城區，從台南市開山路3巷進入，區內老房子、巷弄多，有多間兩樓高的土角厝被列為歷史建築，近年來部分老房子整修，成為民宿、商店、餐飲、陶藝店，吸引戲劇節目來此拍片；最紅的是開山路3巷的小伴樓，因戲劇節目「想見你」曾在此拍片，隨著將重播又熱鬧起來。 台南市中西區銀同社區將空地整理成小公園，多了休閒空間。 記者鄭惠仁／攝影

銀同社區發展協會理事長周智祥說，老社區就是老人多、貓多，但銀同社區則把老居民帶動起來，化為力量，到處有老人家以資源回收物製作的飾品，老房子外壁作畫，閒置空間化為小花園，且固定每個月社區大清掃兩次，一點也不像老社區。

許多老房子變身民宿、陶藝店… 吸引劇組拍片 假日劇迷湧入

外地人陳宥潔因在台南求學，喜歡上這裡的慢活與悠閒，畢業後和友人陳啟儒在這裡租下老房子，經營小穎川，賣健康餐盒。她說，小巷子人來人往太吸引人了，也愛上這裡。