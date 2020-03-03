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台中女性藝術家聯展15年 設置「網美牆」與藝術家合影

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
「109年台中市女性藝術家聯展」王芬卿的攝影作品〈離緒〉。圖／台中市文化局提供
「109年台中市女性藝術家聯展」王芬卿的攝影作品〈離緒〉。圖／台中市文化局提供

「109年台中市女性藝術家聯展」在大墩文化中心展出至3月18日。台中市文化局表示，今年展覽集結112位台中女性藝術家參展，每人展出一件精采作品，就是要讓大眾看見女性藝術家的無限潛能。

文化局長張大春說，民國94年起每年舉辦「台中市女性藝術家聯展」，表揚貢獻卓越的女性藝術家，也推動性別平權政策，將持續豐富地方文化資產，推廣女性的藝術力量。

今年「台中市女性藝術家聯展」結合老、中、青三代，超過8位80歲以上畫家參與，並以多樣媒材創作，例如油彩、水彩、膠彩、墨彩、書法、篆刻、攝影、插畫、刺繡等，題材方面也從抽象到具象、人物到風景、傳統到現代，用不同觀點表現對這個時代的看法，呈現女性特有的思辯方式。

台中市女性藝術家聯展的提案創始人張淑美此次展出油畫〈舞〉，用擅長的婀娜女體、曼妙舞姿，表現出歡欣的氛圍；膠彩畫家黃碧雪的〈台灣好滋味〉，呈現台灣鮮甜可口的水果及女性視角的在地韻味。

今年首次參展的黃淨琪以雕塑作品〈夏迎荷香〉參展，選用堅硬石材，雕刻具禪意而柔軟的荷花，展現動靜皆宜的韻致；也是今年初次參展的王芬卿，展出攝影作品〈離緒〉，在黑白鏡頭中呈現女性絲絲入扣的滄涼詩意。

台中市大墩文化中心「台中市女性藝術家聯展」已邁入第15年，除將參展作品輯錄成冊，每年的展覽開幕更是向所有參展女性藝術家致敬，今年邀請現代專業舞者，以輕舞迎接女性藝術家步上舞台，坐上寶座，象徵女性在藝術上的成就和付出。

台中市女性藝術家聯展，展場布置網美牆，讓民眾和藝術家駐足合影。圖／台中市文化局提供
台中市女性藝術家聯展，展場布置網美牆，讓民眾和藝術家駐足合影。圖／台中市文化局提供
「109年台中市女性藝術家聯展」黃碧雪膠彩作品〈臺灣好滋味〉。圖／台中市文化局提供
「109年台中市女性藝術家聯展」黃碧雪膠彩作品〈臺灣好滋味〉。圖／台中市文化局提供

藝術家 台中市 文化局

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