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櫻花正盛 北橫賞花吃美食

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園報導
中巴陵櫻木花道是北橫熱門景點之一。 圖／桃園市政府風景管理處提供
中巴陵櫻木花道是北橫熱門景點之一。 圖／桃園市政府風景管理處提供

桃園市復興區北橫路段（台7線）海拔1600公尺的上巴陵櫻花盛開，不少民眾拍了美照PO文放閃讓人稱羨，228連假上山走走可看到千島、昭和等多種櫻花與原生種霧社櫻也綻放爭豔。

復興區北橫（台7線）新添賞櫻好去處翠墨莊園，和知名建築基國派老教堂都在基國派路，雖是新的旅遊景點，但占地3公頃的莊園種植1千多棵緋紅山櫻，還有精緻餐點。

二馬山莊即使不入住也可以喝咖啡賞櫻。圖／桃園市政府觀光旅遊局提供
二馬山莊即使不入住也可以喝咖啡賞櫻。圖／桃園市政府觀光旅遊局提供

現場主管莊易澧說，翠墨山莊在復興區前山，從大溪上去比起到後山的熱門農場可省1小時車程，櫻花步道和美麗的山景假日遊客多。

翠墨莊園與高人氣的餐酒館DR.INK合作，巧思做出耳目一新的翠墨餐點，可品嘗人氣名店美味料理，除義式料理、輕食、手作麵包、甜點與各類調飲，還有油飯及炒米粉等古早味料理，邊賞櫻邊嘗美食。

到北橫賞櫻的遊客多半會直奔上巴陵，其實中巴陵也有美景，二馬山莊種植多種超過30年的櫻花，如台灣原生種緋寒櫻，還有昭和、千島、富士櫻，數量有300多株，昭和櫻正盛開，上山賞櫻還可欣賞千島櫻，遊客要注意山莊緋寒櫻花朵挺住張開不是往下垂，和一般的櫻花不同。

翠墨山莊是新的賞櫻景點，約3公頃櫻花山林美不勝收。圖／翠墨山莊提供
翠墨山莊是新的賞櫻景點，約3公頃櫻花山林美不勝收。圖／翠墨山莊提供

北橫從大溪、復興區交界都是山路，除二馬山莊還有光明、恩愛、楓墅、觀雲（桃116線）與其他農場，車程90分鐘到2小時不等。光明農場有霧社櫻，提供住宿還有磚窯雞，但農場周六上午做禮拜休息，晚餐時段才營業。

如果安排2天1夜行程，第1天可先逛大溪老街、頭寮、慈湖兩蔣文化園區，或到角板山、溪口，也可改走石門水庫遊湖路線，中午嘗活魚美食後再上山。

恩愛農場的茶園也是美景。圖／桃園市政府觀光旅遊局提供
恩愛農場的茶園也是美景。圖／桃園市政府觀光旅遊局提供

石門水庫壩頂旁的活魚餐廳有道地水庫魚多吃美食。記者鄭國樑／攝影
石門水庫壩頂旁的活魚餐廳有道地水庫魚多吃美食。記者鄭國樑／攝影

到後山住宿的遊客第2天一早用餐後除了賞櫻，可考慮開車到神木區，車程約1、20分鐘，拉拉山神木區有數千年巨檜木群，享受山林的芬多精。如果能在山上住3天2夜，台7線從神木群再往上開約半小時，可到桃園、宜蘭交界的明池健走，同時體驗泰雅族文化。

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