新北潑水節取消實體潑水活動 改線上浴佛祈福

每年4月舉辦的新北潑水節，今年因新冠肺炎疫情影響，確定取消實體潑水活動；新北市政府文化局規劃以線上浴佛祈福代替，並結合商圈行銷活動象徵潑水節精神，細節仍在規劃。

新北市政府文化局表示，新北潑水節每年都會吸引上萬人參加，今年考量新冠肺炎疫情，為避免人潮擁擠，加上潑水節參與族群人口複雜，評估後確定取消實體潑水活動。

文化局表示，取消實體潑水活動後，預計將改為線上浴佛、祈福，詳細線上活動內容還在規劃當中，以象徵潑水節精神為目標，現場活動則會改為結合當地商圈推動行銷。

文化局表示，潑水節源自東南亞地區的新年傳統習俗，藉由相互潑水，象徵洗去過去一年的不順利，也為來年祈福。

新北巿政府自1998年起舉辦潑水節，每年4月中旬連續舉辦約2週，已成為新北市知名的文化節慶活動，地點則是在全國緬僑居住最多的中和南勢角華新街商圈。