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免成防疫破口！全台最大懷舊文化村宣布暫時休館

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
全台最大的室內懷舊主題文化村「寶島時代村」考量園區為室內空間，憂人潮恐成防疫破口，宣布暫時休館至3月10日，圖／本報資料照
全台最大的室內懷舊主題文化村「寶島時代村」考量園區為室內空間，憂人潮恐成防疫破口，宣布暫時休館至3月10日，圖／本報資料照

新冠肺炎疫情衝擊觀光，全台最大的室內懷舊主題文化村「寶島時代村」考量園區為室內空間，憂人潮恐成防疫破口，忍痛放棄連假商機，宣布暫時休館至3月10日，但村旁「草鞋墩觀光夜市」、「貓頭鷹廣場」屬戶外空間，維持正常營運。

寶島時代村指出，該村是全台最大的「室內」懷舊主題文化村，正因為園區都是室內空間，如有感染者進入遊憩，後果不堪設想，同時評估疫情期間，來客數銳減，決定放棄連假商機，暫定休館至3月10日，後續再視疫情發展調整營運。

村經理葉慶宗說，休館期間，員工仍維持正常出勤，公司將進行節目更新設計與編排，並安排進修課程，以提高活動及服務品質；此外，寶島時代村旁的「草鞋墩人文觀光夜市」及「貓頭鷹廣場」因是戶外空間，所以維持正常營運。

而今年元旦才開幕的「貓頭鷹廣場」是以貨櫃屋彩繪星空為主題，使用大量各式燈泡，還有水母燈等特殊燈飾，入夜點亮燈光後，霓虹閃爍超迷人，成為當地熱門的夜間打卡點，下午5時至晚上11時點燈，並提供餐飲娛樂服務，全年無休。

疫情 貓頭鷹

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