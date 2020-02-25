2021限量保育桌曆 苗縣集點送

苗栗縣府邀大家參與保育活動，領取「保育集點卡」後，只要參加農業處舉辦的5場活動、集滿5個戳章，年底就可兌換2021年限量版保育桌曆。

農業處自然生態保育科指出，以往推出線上填問卷贈送保育桌曆，每年一推出都秒殺，去年加碼仍供不應求，還接獲許多民眾反映「沒有電腦」、「網路連線很慢，都搶不到」、「縣府網站都連不上」、「不知道什麼時候開放填寫」等，今年決定改採「保育集點卡」，邀請大家參加自然生態保育科舉辦的相關研習、活動。

農業處表示，活動會不定期在縣府、農業處網頁更新，「保育集點卡」可直接到自然生態保育科領取，或電洽037-558216。

自然生態保育科指出，近期舉辦活動包括3月14日頭屋鄉明德水庫植樹節保育宣導；3月22日銅鑼鄉生態保育教育中心夏日蛙寶DIY+蛙調親子研習；4月6日修樹與褐根病防治研習；4月27日蜂蛇到家作客不用怕；5月18日生物多樣性及外來入侵防治研習；7-8月海洋保育推廣活動。實際活動日期，縣府會視新冠肺炎疫情調整。