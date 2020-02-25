美濃龍貓巴士 月底停駛

高雄美濃首創庄頭巴士，5年來穿梭大街小巷，載著鄉下阿公、阿婆看病或買菜，鮮黃色車體穿越綠色隧道形成美麗畫面，因與日本卡通《龍貓》場景雷同，被暱稱為「龍貓巴士」。漢程客運公司未取得新年度標案，已預告月底停駛，龍貓巴士即將從美濃街景消失，未來改由高雄客運公司服務。

漢程客運未取得標案 庄頭巴士下月改由高雄客運服務

美濃區幅員廣，偏遠長輩外出不易，5年前交通部尚未推動「公車式小黃」，美濃公所運用水資源回饋基金推動庄頭巴士，規畫廣興至龍肚、中壇至南隆兩條路線，方便長輩到鬧區買菜或看病。多年來，客庄長輩把公車司機當家人，不時餽贈自家栽種的青菜或水果，司機也會體貼長輩行動不便，公車開到家門口，庄頭巴士承載滿滿人情味。 美濃庄頭巴士是客庄長輩習慣搭乘的交通工具，平日穿梭在鄉間小路上。 圖／取自臉書看見美濃之美

近日漢程客運人員透過臉書貼文告別，寫到庄頭巴士服務到2月底，27日早上7點半，幹部將在龍貓巴士發送紀念品，感謝鄉親多年支持。貼文引發鄉親惋惜，不少人說好可惜，不忘感謝龍貓巴士帶給地方的美好回憶。

高雄客運公司228假期將在美濃客運站展示新車，讓下一代庄頭巴士提早與鄉親見面。美濃區長鍾炳光指出，漢程巴士服務5年，頗受鄉親肯定，庄頭巴士依規定公開招標，今年由高雄客運公司得標，營運期1年，龍貓巴士日後還是有機會重返美濃。