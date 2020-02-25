九族富士櫻盛開 今年櫻花祭人潮逆勢

新冠肺炎疫情緊張，國人雖不能去日韓賞櫻了，其實國內規模最大的賞櫻盛會，正在九族文化村盛開，今年恰逢櫻花祭20周年，接棒的的吉野櫻和富士櫻，用浪漫的粉紅色，受到年輕人的青睞，目前園區不受疫情影響，平日2000人、假日8000人，遊客走出戶外看櫻花，前二天是寒假開學前的最後一個周休假日，更創下今年寒假最高人數新高。

九族文化村表示，目前園內布農族部落的吉野櫻，已呈滿開的階段，早上陽光從水社大山頂上斜射而來，照在吉野櫻的粉色花瓣上面，尤顯嬌嫩動人，而數千株構成的櫻花大道，二旁的富士櫻和整區的富士櫻花林，吸引了很多的追櫻族前來賞花取景。

加上日本櫻花祭因為疫情蔓延，不少追櫻族擔心坐船、坐飛機出國，更不願意出國回來還要被自主隔離14天，因此大家發覺賞櫻真的不用去日本，原來可以來九族欣賞5種不同類型的櫻花，這也是為什麼最近九族文化村賞花人潮特別多的緣故。

九族文化村並說，園內櫻花樹已經超過5000棵，由於每個品種的花色、花期都不盡相同，今年櫻花祭從最早的山櫻、八重櫻，到現在的枝垂櫻、吉野櫻和富士櫻，前後花期接力演出，特別是粉色的富士櫻綻放超過五成，花苞比往年都還要密，照這個花開的氣勢觀察，估計這個228連假，富士櫻將會大爆發。