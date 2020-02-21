抗疫景點 屏東霧台哈尤溪加賞櫻遊客不減

武漢肺炎疫情重創觀光業，但屏東地理位置最高的霧台鄉，美如仙境的哈尤溪因遊客爆滿，再加上櫻花王正盛開，山上好空氣讓遊客不減，霧台成為抗疫選擇最佳風景區。

屏東縣霧台鄉平均海拔1000公尺，2、3月正是霧台櫻花盛開季節，美到令人神往的哈尤溪因霧台鄉已被審核通過為「自然人文生態景觀區」，雖還沒有公告，哈尤溪2月開始試營運，300個名額已爆滿，3月報名即日起開始預約，完全不受武漢肺炎影響。

霧台鄉長杜正吉表示，這株網紅「櫻花王」開到2月底，緊接著霧台鄉台24線43k處（往阿禮路段）的櫻花季將在3月初接續，綿延10公里的櫻花大道這2年被遊客列為私房景點，今年將有1個月的花期，遊客可以安排2天1夜行程，同時賞櫻並遊哈尤溪。

這幾年被揭開神秘面紗的大武村哈尤溪，前2年因太多遊客私闖部落，大武村民以單一窗口經營模式管理，由於依法無據，被外界批評為壟斷、黑箱作業的「封山路霸」。

杜正吉表示，霧台鄉公所2016年提出畫設「自然人文生態景觀區」計畫，在去年8月中央已審核通過，雖還沒公告，哈尤溪由大武部落單一窗口經營已依法有據，公告後將比照「旭海觀音鼻自然保留區」（以前稱「阿塱壹古道」）模式，讓遊客上網申請，2月已開始試營運。

哈尤溪岩壁因鐵、硫磺、石英等礦物形成紅、黑、黃、白等顏色，絢爛繽紛的岩壁和鐘乳石美如仙境，2月至5月枯水期是遊哈尤溪最佳時期，汛期遇雨溪則爆漲無法通行，多次發生不熟悉當地狀況的遊客被困，大武部落基於維護部落生態及遊客安全，納入管理經營。

哈尤溪目前每天限定300人進出，昨天前往哈尤溪的遊客劉坤宗表示，去年去過一次，昨天再次前往，發現部落經營進步很多，去年溪裡還很難見到高山鯝魚，昨天溪裡高山鯝魚上百條，隨處可見蹤跡，也可見部落對保育的用心。

霧台鄉賞櫻熱點在前往阿禮部落的台24線41公里至44公里間，名氣最大的是杜姓村民在庭院種植這株樹齡約60年的「櫻花王」，盛開時花冠盛開如把張開的巨大粉紅傘，曾在網路上暴紅，是霧台櫻花季吸睛亮點。