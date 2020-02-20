燒王船添載品 逾萬份破紀錄

3年1科的台南市佳里金唐殿庚子蕭壠香科五朝王醮，千歲爺掃除瘟疫任務圓滿，昨天在「送王」燒王船儀式後返回天庭，金唐殿主委陳立國表示，今年參與的神轎及信徒「添載」份數，都創下紀錄，多少與新冠肺炎疫情有關，更多民眾透過宗教祈福，保佑台灣平安度過危機。

送王儀式昨上午7點由旗牌官恭請中軍爺、千歲爺、媽祖登舟後，宋江陣及17角頭神轎護送、王船由數百名信眾以兩條大繩，用陸上行舟方式拉往王船地，王船緩緩穿越市區，大批信眾隨行，沿途商家住戶設香案參拜祈求平安。

金唐殿主委陳立國表示，王船抵達王船地後，兵將開始上船，行舟的必需品包括中藥、茶葉等也運到船上，還有信徒「添載」的柴、米、油、鹽、糖、豆、壽金等，今年參與廟宇和神轎都比較多，相對的添載達到1萬2千多包，是有史以來最多的，都隨著完成掃瘟疫任務的千歲爺返回天庭。

王船9點在王船地就定位後，王府人員和信眾合力為王船添載及堆疊如小山丘的金紙山，10點多王船「啟航」，從船艙中段冒出火光，熊熊大火隨即包覆整個船身，一直焚燒到中間的船桅倒下，才算順利圓滿，信徒民眾爭睹燒王船盛況，香科執事人員向王船揮手高呼「一帆風順」，下午1點將在謝燈篙儀式後，醮典圓滿落幕，相約3年後再見。

蕭壠香是台南知名濱海五大香科之一，列入台南市定民俗，今年適逢庚子香科年，金唐殿從在2月14日「請王」，2月15到17日進行17角頭24村庄遶境，由千歲爺神轎及百足真人蜈蚣陣掃除瘟疫，接著是大普度，千歲爺任務完成，昨天「送王」燒王船圓滿結束。