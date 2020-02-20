聽新聞
test
0:00 / 0:00

燒王船添載品 逾萬份破紀錄

聯合報 / 記者吳淑玲／台南報導
台南佳里金唐殿蕭壠香科昨「燒王船」，今年「添載」份數破紀錄，希望祈求千歲爺掃除瘟疫，保佑台灣平安度過危機。 記者吳淑玲／攝影
台南佳里金唐殿蕭壠香科昨「燒王船」，今年「添載」份數破紀錄，希望祈求千歲爺掃除瘟疫，保佑台灣平安度過危機。 記者吳淑玲／攝影

3年1科的台南市佳里金唐殿庚子蕭壠香科五朝王醮，千歲爺掃除瘟疫任務圓滿，昨天在「送王」燒王船儀式後返回天庭，金唐殿主委陳立國表示，今年參與的神轎及信徒「添載」份數，都創下紀錄，多少與新冠肺炎疫情有關，更多民眾透過宗教祈福，保佑台灣平安度過危機。

送王儀式昨上午7點由旗牌官恭請中軍爺、千歲爺、媽祖登舟後，宋江陣及17角頭神轎護送、王船由數百名信眾以兩條大繩，用陸上行舟方式拉往王船地，王船緩緩穿越市區，大批信眾隨行，沿途商家住戶設香案參拜祈求平安。

金唐殿主委陳立國表示，王船抵達王船地後，兵將開始上船，行舟的必需品包括中藥茶葉等也運到船上，還有信徒「添載」的柴、米、油、鹽、糖、豆、壽金等，今年參與廟宇和神轎都比較多，相對的添載達到1萬2千多包，是有史以來最多的，都隨著完成掃瘟疫任務的千歲爺返回天庭。

王船9點在王船地就定位後，王府人員和信眾合力為王船添載及堆疊如小山丘的金紙山，10點多王船「啟航」，從船艙中段冒出火光，熊熊大火隨即包覆整個船身，一直焚燒到中間的船桅倒下，才算順利圓滿，信徒民眾爭睹燒王船盛況，香科執事人員向王船揮手高呼「一帆風順」，下午1點將在謝燈篙儀式後，醮典圓滿落幕，相約3年後再見。

蕭壠香是台南知名濱海五大香科之一，列入台南市定民俗，今年適逢庚子香科年，金唐殿從在2月14日「請王」，2月15到17日進行17角頭24村庄遶境，由千歲爺神轎及百足真人蜈蚣陣掃除瘟疫，接著是大普度，千歲爺任務完成，昨天「送王」燒王船圓滿結束。

燒王船 神轎 角頭 新冠肺炎 普渡 中藥 茶葉

延伸閱讀

台南佳里金唐殿蕭壠香科 「送王」燒王船添載破紀錄

祈保平安！台南金唐殿百足真人蜈蚣陣108名仙童搶破頭

掃瘟疫！台南金唐殿蕭壠香科 百足真人蜈蚣陣開館遶境

台南蕭壠香請王登場 逐瘟除煞

相關新聞

風景美空氣好 新北郊山步道好踏青

新冠肺炎疫情造成民眾不敢外出，新北瑞芳、汐止、石門、坪林都有著名的步道，不妨利用假日走走步道，呼吸新鮮空氣。

花蓮太巴塱kakita'an祖屋 阿美族雕刻柱再現

花蓮光復鄉太巴塱部落是阿美族重要聚落，到了這裡，要了解阿美族文化，一定要去「kakita'an祖屋」。依傳統工法建造的祖屋，是以前太巴塱部落的信仰中心，屋內每根梁柱都刻有敘述祖源神話的祖靈圖案，是至今發現唯一梁柱刻有繪圖紋的傳統阿美族建物，縣府已公告登錄為文化資產。

免出國冒險！新竹、台中賞櫻正好

疫情發燒，賞櫻未必要搭飛機出國，新竹和台中都有賞櫻景點，近日櫻花陸續綻放；新竹縣尖石鄉後山的司馬庫斯部落，超過2000株櫻花，最大宗的昭和櫻開始怒放；台中福壽山農場的昭和櫻也綻放，在農場果樹觀察區步道與鴛鴦湖步道交接處櫻花林目前約開2成，2月底到3月初是最佳觀賞期。

燒王船添載品 逾萬份破紀錄

3年1科的台南市佳里金唐殿庚子蕭壠香科五朝王醮，千歲爺掃除瘟疫任務圓滿，昨天在「送王」燒王船儀式後返回天庭，金唐殿主委陳立國表示，今年參與的神轎及信徒「添載」份數，都創下紀錄，多少與新冠肺炎疫情有關，更多民眾透過宗教祈福，保佑台灣平安度過危機。

水源草原 野餐、運動新據點

新竹市左岸水源出入口「水源草原」昨天啟用，占地18公頃的綠地可供民眾野餐、漫步、玩飛盤，還新闢一條長1.3公里的水岸自行車道，歡迎民眾來體驗全新的打卡秘境，享受綠意盎然的大草原。

拜城門主、發大轎 屏東恆春古城拚登錄無形文資

屏東恆春古城有146年歷史，自清末傳承下來的「拜古城四城門主及發大轎」宗教儀式，迄今仍完整保留；恆春天后宮年輕一輩志工去年向縣府文化處提報「一般民俗類無形文化資產」，希望永續保存這項特有的民俗宗教文化，縣文化資產保護所已啟動審議機制，拜古城宗教儀式有機會被列無形文化資產，成為文化觀光亮點。

影／台灣第一家巨蒸籠宴月底結束 饕客嘆不捨

桃園市大園區台灣農家菜餐廳以國內第一家「巨蒸籠鮮活海鮮料理」打出知名度，吸引包括台積電許多知名企業、團體聚餐，連前副總統...

新竹左岸新秘境 18公頃「水源草原」 野餐、運動新據點

新竹市左岸水源出入口東側的「水源草原」今天啟用，市長林智堅表示，作為頭前溪沿岸最大、占地18公頃的草原綠地，「水源草原」...

賞櫻不必出國 尖石司馬庫斯粉紅花海怒放

賞櫻不必搭飛機出國！新竹縣尖石鄉後山的司馬庫斯部落，遍植超過2000株櫻花，其中最大宗的昭和櫻，已經開始怒放，讓上帝的部...

228連假快來了 搭乘「台灣好行」半價優惠

228連續假期即將來臨，交通部公路總局為鼓勵民眾在連假期間多多利用大眾運輸系統，推出優惠方案，自2月27日起至3月1日止...

泰安櫻花季 花開5成 民代推藨cp值最高的一日遊

台中泰安櫻花季的櫻花目前花開約5成，緊鄰櫻花林旁的台中市大甲警分局泰安派出所，今天在臉書提醒遊客花況，並預告櫻花盛開應在...

淡水農村再生 賞櫻、採蒔茶籽

新北市淡水區的樹興、忠山與忠寮社區是農村再生社區，社區近來櫻花盛開，除了有綿延3公里的「滬尾櫻花大道」，加上社區蒔茶籽油（俗稱苦茶油）風味料理和體驗活動，適合一日遊體驗農村風情。

熱門新聞

疫情衝擊 嘉義縣首家機械廠申報184名員工放無薪假

金門限定！金酒75度防疫酒精 下周免費送到家

高鐵台中站為何設址烏日？ 網曝不蓋在海線的關鍵因素

企業捐1.5萬片口罩 六、日基隆台北兩地發送

「天橋上的魔術師」汐止神還原中華商場 有望保留3個月

疫情謠言滿天飛 診所醫師女兒PO文不捨父親

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。