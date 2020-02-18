台灣燈會駿馬花燈 姿態生動展工藝之美
2020台灣燈會后里馬場展區「動物狂歡嘉年華」燈區，由花燈藝術家林健兒打造駿馬花燈，精湛手藝呈現馬兒活靈活現的姿態與面部表情，吸引賞燈遊客。
台灣燈會自8日開展至今，許多民眾前往賞燈，台中市觀旅局在「動物狂歡嘉年華」燈區打造駿馬花燈，展現傳統花燈工藝之美，觀旅局今天發布新聞稿，介紹駿馬花燈的創作者及花燈的特色。
觀旅局長林筱淇表示，駿馬花燈以世界上最大的馬及世界最小的馬為概念，結合后里馬場最著名的特色「馬」，邀請林健兒製作花燈。
觀旅局指出，林健兒投入花燈製作30餘年，是台灣燈會的傳奇人物，畢業於師大美術系，原本在學校授課，43歲代表學校參加台北市花燈車遊行比賽，從此踏上花燈工藝之路。
林健兒堅持花燈製作的各種細節，講求細緻工藝的日本也曾多次邀請林健兒參加長崎燈會展覽，寫實的人物和動物花燈都是他的拿手絕活。
駿馬花燈在林健兒精湛手工製作下，仔細看駿馬的骨骼肌理、花燈布收邊的縫線，甚至是眼睛上立體的睫毛，活靈活現的姿態與面部表情，讓駿馬花燈栩栩如生，民眾搶著跟駿馬花燈合影。
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