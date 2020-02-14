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士林官邸鬱金香展 10萬株爭妍

聯合報 / 記者張世杰／台北報導
士林官邸鬱金香展昨天開展，許多民眾不畏新冠肺炎疫情戴著口罩看花、拍花。記者蘇健忠／攝影

「2020士林官邸鬱金香展-鬱見你真好」昨天華麗登場，展期自14日至23日，特別從海外引進日本及荷蘭的鬱金香，總計10萬株，猶如置身異國花海之中；另外，陽明山平菁街的櫻花謝幕，但當地古圳已重新美化，民眾不妨來一趟自行車半日遊。

士林官邸鬱金香展上午開展，許多民眾情戴著口罩看花、拍花。記者蘇健忠／攝影

台北市長柯文哲表示，今年共展出10萬朵，已經到花海的程度，不用出國就有一個拍照打卡地方。

這次士林官邸展出近20種不同花色鬱金香，大多數從海外引進，例如日本礪波市的特有種紅小町、黃小町，雖然植株矮小，但花色鮮豔、飽滿，至於荷蘭品種造型多變，有杯型及羽狀型，保證讓花迷大飽眼福，目前花況已達5成，預計20日盛開綻放。

台北市長柯文哲參加士林官邸鬱金香展，看見展示的荷蘭木屐鞋還特意上前敲敲看是什麼材質？。記者蘇健忠／攝影

台北市公園處指出，花展期間規畫多項活動，除了靜態花卉展覽，23日舉辦「鬱金香創意繪圖活動」，例假日將舉辦9場藝文活動，園區也規畫市集，設置20個攤位，販售鬱金香切花、盆花、文創商品。

隨著新冠肺炎疫情延燒，台北市公園處提醒，活動仍視疫情發展調整，園區開放時間為上午8點至晚間6點，民眾可搭乘捷運至士林站，再步行至士林官邸；或搭乘聯營公車，在台電台北北區分處站、士林官邸站、小北街站下車。

另外，陽明山平等里、菁山里，一直是北市賞櫻熱門景點，雖然櫻花盛況已過，但市府近年整治該地區，沿著善路銜接至善路三段71巷、平菁街及菁山路往冷水坑，已成為熱門自行車路線。

荷蘭 士林官邸 柯文哲 鬱金香 自行車 陽明山 捷運 賞櫻
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