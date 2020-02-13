陽明山花季明開跑 闢4線專車

陽明山花季2月15日到3月22日登場，竹子湖海芋季及繡球花季則於3月27日到6月21日接力展開，北市公共運輸處今年協調客運業者從明天起闢駛4條花季專車路線，疏運賞花人潮，假日尖峰班距15到30分鐘不等，並較去年多了130路線，讓往返陽管處第二停車場與花鐘廣場更便捷。

陽明山「2020陽明山花季」明天到3月22日止在北投區陽明公園、前山公園盛大展開，首日將在花鐘廣場舉辦開幕式，花季期間還舉辦草山嘉年華、花舞大賽及櫻花探險王生態闖關等活動，花鐘廣場還有花季裝置藝術「巢境」，月底的二二八連假還會於陽明公園舉辦踩街及園遊會。

公共運輸處今年共協調大都會客運、三重客運及大南汽車負責花季專車，包含124路（小油坑－陽明山國家公園管理處－陽明山公車總站）、125路（花鐘－陽明山公車總站）、130路（陽明山國家公園管理處－陽明書屋）及131路（陽明山國家公園管理處－竹子湖，繡球花季活動期間為陽明山公車總站－竹子湖），都採1段票收費。

另有休閒公車128路配合延駛到竹子湖，休閒公車129路則配合加密班次，2路線收費則是2段票。

行動不便者若想賞花，從台北車站到陽明山，可搭全線都是低地板公車的260路花鐘線公車，車內也設有2席無障礙座位，其中還有內建6席無障礙座位的大型復康巴士2輛；而往返捷運劍潭站到陽明山公車總站的紅5也是低地板。