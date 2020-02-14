周末逍遙遊／新店、深坑櫻花綻放 賞花免擠

春季正是賞櫻時節，新北市除知名賞櫻景點淡水天元宮及汐止康皓坑溪，深坑及烏來也有櫻花可觀賞，不必人擠人，還能漫步欣賞櫻花花瓣飄落的浪漫景致。

阿柔洋櫻花巷位在深坑老街附近的產業道路上，每年1月底至2月沿途種滿的粉豔紅山櫻紛紛綻放，全長約8公里，串連深坑及北市木柵，尋蝶、賞花或登山健行都非常適合。

不過入口不易尋找，加上觀光人潮常被深坑老街吸引，櫻花盛開美景僅為當地人所知，成為在地人安靜又美麗的賞櫻秘境。前往賞櫻民眾可從深坑區文山路三段中油加油站旁巷道轉進，或搜尋「阿柔洋產業道路」依指引即可抵達。

另外，新店區也有賞櫻景點，安坑陽光公園、花園新城都是不錯的地點，花園新城有寒櫻及山櫻花，就種在道路旁，人車往來就能欣賞。

雖然花道不長，但盛開時粉色花海繽紛，讓人陶醉，民眾可自行開車前往，也可搭公車849或搭捷運到景安站或新店站轉搭公車綠3，在伸仗橋下車。

陽光運動公園河津櫻花如今也正嬌豔綻放，為初春增添浪漫色彩，漫步在河津櫻花大道如同走在在粉色花海中，白天夜晚各有特色。河津櫻花來自日本伊豆半島河津町，粉色碩大的花朵相當明顯，花期可到3月中。

河津櫻花晝夜各有不同景致，清晨時清新嬌嫩，夜幕低垂則有沉靜韻味，騎單車賞河津櫻，可說是季節限定享受。